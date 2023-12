Stimmt Lokführergewerkschaft GDL für unbefristete Streiks?

Am Dienstag präsentiert die Lokführergewerkschaft GDL das Ergebnis der Urabstimmung über unbefristete Streiks in Frankfurt. Es wird vermutet, dass die Mitglieder pro Streik abstimmen.

Urabstimmung der GDL über Arbeitskämpfe im Tarifstreit mit der Deutschen Bahn

Arbeitskampf der GDL: Dritter Streiktag gegen die Deutsche Bahn in 2023

In Frankfurt wird die Lokführergewerkschaft GDL am Dienstag gegen 17.00 Uhr das Ergebnis der Urabstimmung über unbefristete Streiks bei der Deutschen Bahn bekanntgeben. Wenn mindestens 75 Prozent der Mitglieder zustimmen, kann die Bahn im Arbeitskampf noch umfassender bestreikt werden. Dass das Quorum erreicht wird, gilt als nahezu sicher.Bis zum 7. Januar hat GDL-Chef Claus Weselsky weitere Arbeitskämpfe im Tarifstreit auch beim Wettbewerber Transdev bis einschließlich 7. Januar ausgeschlossen. Doch im neuen Jahr könnte es recht schnell. „Ab dem 8. Januar sollte man mit längeren Arbeitskämpfen rechnen“, sagte Weselsky kürzlich der: „Wir werden die Blockadehaltung der Bahn aufbrechen.“Entscheiden sich die GDL-Mitglieder nun mehrheitlich für unbefristete Streiks, unterliegen diese keiner zeitlichen Beschränkung . Weselsky wiegelt jedoch ab: „Wir sind so verantwortungsbewusst, dass wir nicht auf ewige Zeiten streiken werden“, sagte er, um aber zu betonen, dass es „nicht bei weiteren 24-Stunden-Streiks“ bleibt.Bei vorigen Tarifrunden waren mehrtägige Streiks keine Seltenheit. 2021 streikte die GDL etwa für fünf Tage, 2015 einmal für sechs Tage. Gut möglich also, dass es in dieser Größenordnung im Januar weiter geht. Bisher hat die GDL im laufenden Tarifkonflikt zu Warnstreiks von maximal 24 Stunden im Personenverkehr aufgerufen.Die Fahrgäste waren in diesem Jahr dreimal vom Streik betroffen. Zunächst rief die Gewerkschaft EVG zu Warnstreiks auf, die zweimal stattfanden. Der jüngste Arbeitskampf der GDL war also der dritte Streiktag auf der Schiene. Für die Deutsche Bahn bedeuten solche Streiks hohe Kosten. Allerdings wird die ohnehin schlechte Pünktlichkeitsquote durch die Arbeitsniederlegungen nicht weiter verschlechtert: Zugausfälle werden in der Statistik nicht berücksichtigt.In dem Tarifstreit fordert die GDL unter anderem 555 Euro mehr im Monat sowie eine steuer- und abgabenfreie Inflationsausgleichsprämie bei einer Laufzeit von einem Jahr. Die Bahn hat elf Prozent bei einer Laufzeit von 32 Monaten angeboten. Das Geld spielt aber nur eine untergeordnete Rolle. Wichtiger für die GDL und Hauptstreitpunkt ist ihre Forderung nach einer Absenkung der Wochenarbeitszeit für Schichtarbeiter von 38 auf 35 Stunden bei vollem Lohn. Die Bahn lehnt das ab. Wann die Verhandlungen der Parteien wieder aufgenommen werden, ist aktuell unklar.