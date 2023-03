AWO-Affäre: Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Wahlleiter Akman

Feldmann-Weggefährte und langjähriger Leiter des Frankfurter Hauptamts, Tarkan Akman, ist nicht mehr für die Stadtverwaltung tätig.

Seine Personalie hatte bereits am Wahlabend im Frankfurter Römer für Verwunderung gesorgt. Gemeindewahlleiter Tarkan Akman war nicht zur Bekanntgabe des vorläufigen Endergebnisses erschienen, vielmehr wollte der hr am Sonntag erfahren haben, dass Akman kurzfristig seine Abwesenheit gegenüber seinen Mitarbeitern kommuniziert habe. Die Geschäfte übernahm sein Stellvertreter Stefan Köster.



Jetzt wurde bekannt, dass der ehemalige Mitarbeiter im Büro von Ex-Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) gar nicht mehr für die Stadt arbeitet. Wie die FR berichtet, ermittle die Frankfurter Staatsanwaltschaft gegen Akman wegen möglicher Verwicklungen in die AWO-Affäre.



Akman möglicherweise in AWO-Affäre verwickelt



Die grüne Bürgermeisterin Nargess Eskandari-Grünberg teilte der FR mit, der Arbeitsvertrag mit Akman sei „einvernehmlich aufgelöst“ worden, wie die FR Eskandari-Grünberg zitiert. Weiter wolle er sich „neuen beruflichen Herausforderungen stellen“.



Tatsächlich ermittelt die Staatsanwaltschaft bereits seit April 2022. Akman wird Vorteilsnahme dahingehend vorgeworfen, dass er mit der AWO eine stillschweigende Übereinkunft getroffen haben soll. Bei seiner Amtsausübung wolle er sich wohlwollend gegenüber AWO-Anliegen verhalten, „wenn seine Schwester im Gegenzug bei der AWO beziehungsweise einem von der AWO betriebenen Unternehmen angestellt wird“, zitiert die FR die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Nadja Niesen.



Affäre um Akman kommt für Frankfurter SPD zu Unzeit



Für die Frankfurter SPD kommt die Affäre um Akman zu Unzeiten. Wenige Wochen vor der Stichwahl um das Amt des Oberbürgermeisters können sich die Sozialdemokraten keinen weiteren AWO-Skandal leisten, zumal Ex-OB Feldmann unter anderem wegen eines ähnlichen Vorwurfs abgewählt wurde.



Akman hatte 2017 die Leitung des Amts für Kommunikation und Stadtmarketing übernommen. Er galt als Weggefährte von Peter Feldmann, wobei sich letzterer schon seinerzeit den Vorwurf gefallen lassen musste, mit der Umstrukturierung der Verwaltung Vorteilsnahme in eigener Sache betrieben zu haben. Als Wahlleiter verantwortete Akman auch die Abwahl des Ex-Obs Peter Feldmann.