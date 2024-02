Gedenken an das rassistische Attentat von Hanau

#SayTheirNames – Zum vierten Jahrestag des rechtsterroristischen Anschlags von Hanau soll an die Opfer gedacht und ein Zeichen gegen Rassismus und rechte Gewalt gesetzt werden.

Kritik am Vorgehen der Ermittlungsbehörden: Überlasteter Polizeinotruf und verriegelter Notausgang

Vater des Täters verhöhnt und bedroht die Angehörigen der Opfer nach der Tat

Info

Zahlreiche Initiativen rufen im Gedenken an die zu Demonstrationen und Veranstaltungen auf:

Aufruf zu Demonstrationen im Gedenken an die Opfer und gegen Rassismus, Antisemitismus und Rechtsextremismus

Demonstration in Hanau: Samstag, 17. Februar 2024, 14:00 Uhr, Kurt-Schumacher-Platz, Hanau

Demonstration in Frankfurt: Montag, 19. Februar 2024, 18 Uhr, an der Hauptwache

Rund um den vierten Jahrestag des rassistischen Attentats von Hanau vom 19. Februar 2020 wird in Gedenkveranstaltungen an die neun ermordeten Menschen gedacht: Gökhan Gültekin, Sedat Gürbüz, Said Nesar Hashemi, Mercedes Kierpacz, Hamza Kenan Kurtović, Vili-Viorel Păun, Fatih Saraçoğlu, Ferhat Unvar und Kaloyan Velkov. Sie alle wurden an diesem Tag aus dem Leben gerissen, ermordet von einem Rechtsextremisten. Sechs weitere Menschen wurden bei dem Angriff teils schwer verletzt, der Täter konnte den Tatort unbehelligt verlassen, anschließend tötete er seine Mutter und sich selbst in seinem Elternhaus.Als die Notrufzentrale den ersten Anruf entgegennahm, hatte R. bereits sein neuntes Opfer erschossen. Die ersten beiden Anrufe liefen ins Leere, weil die Leitungen nicht besetzt waren. Auch Vili-Viorel Păun bekam bei seinen drei Notrufen keine Resonanz. Die Behörden hätten ihn von seinem Versuch abbringen können, den Täter zu verfolgen, hätten so vielleicht sein Leben retten können.Der Bund Deutscher Kriminalbeamter erkannte schwere Versäumnisse: Nicht nur, dass eine Rufumleitung zu einer Leitstelle fehlte. Es wurden keine Rückrufe unternommen, viele Anrufversuche seien weder registriert noch aufgezeichnet worden. Zum Tatzeitpunkt waren am Tatort der Arena Bar der Notausgang sowie ein weiterer Ausgang verriegelt. Die Polizei, die dort regelmäßig Razzien durchführte, hätte dies im Vorhinein auffallen können, lautet ein Vorwurf. Die zuständige Polizei Südhessen bestritt in diesem Zusammenhang, dass die Verriegelung der Ausgänge angeordnet gewesen sei.Eine noch ungeklärte Frage betrifft die Rolle des Vaters. Ein Mitarbeiter im Jobcenter, der R. betreute, äußerte sich später zu dem Verhältnis von Vater und Sohn: Für R. sei das Wort seines Vaters Gesetz gewesen. Aus Mangel an Beweisen konnte eine Mitwisserschaft oder Tatbeteiligung des Vaters allerdings nicht festgestellt werden.