Bündnis ruft zur Kundgebung für die Demokratie auf

Am Montag ruft ein breites gesellschaftliches Bündnis zur Kundgebung auf dem Römerberg in Frankfurt auf, um die Demokratie zu verteidigen. Oberbürgermeister Mike Josef wird eine Rede halten.

„Angriffe auf unser Grundgesetz dürfen nicht unbeantwortet bleiben“

Info

„Frankfurt steht auf für Demokratie“

Montag, 5. Februar um 17 Uhr

Kundgebung auf dem Römerberg

„Frankfurt steht auf für Demokratie“ – so lautet das Motto, unter dem ein breites Bündnis aus Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft am Montag, 5. Februar, um 17 Uhr zur großen Kundgebung auf dem Römerberg aufruft. Es soll ein Zeichen für eine liberale, gerechte, offene und soziale Gesellschaft gesetzt werden. Sowohl der Frankfurter Oberbürgermeister Mike Josef als auch Publizist Michel Friedman sind als Redner geladen.Hintergrund für die Demonstration sind nach wie vor die Correctiv-Recherchen zu dem Geheimtreffen in Potsdam Ende November 2023, bei dem die Vertreibung von Millionen von Menschen aus Deutschland geplant wurde. „Die AfD tritt das Grundgesetz mit Füßen“ , heißt es vonseiten des Bündnisses. „Gleichzeitig werden Demokratie und Rechtsstaat auch durch Verächtlichmachung demokratischer Institutionen von innen heraus infrage gestellt. Solche Angriffe auf unser Grundgesetz dürfen nicht unbeantwortet bleiben.“„Seit Tagen demonstrieren im ganzen Land hunderttausende Menschen für unsere Demokratie und Menschenrechte“, heißt es weiter. „Das zeigt, dass die Gesellschaft bereit ist, Angriffen auf die Demokratie wirkungsvoll entgegenzutreten. Als Demokratinnen und Demokraten ist für uns klar: alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Alle Menschen sollen frei und selbstbestimmt leben können.“Mitte Januar hatte zuletzt das KoalaKollektiv zu einer Großdemonstration auf dem Römerberg aufgerufen, an der 40 000 Menschen teilgenommen haben. Auch der Frankfurter Ableger von Fridays for Future lud vergangene Woche zur Demo gegen den Rechtsdruck , um deutlich zu machen, dass es sich nicht um einen einmaligen Aufschrei handle. Am Montag will das Bündnis gemeinsam verteidigen, „was uns allen oft als viel zu selbstverständlich erscheint: Unsere Demokratie“.