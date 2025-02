Für Frankfurt in den Bundestag: John Csapó (AfD)

John Csapó tritt als Direktkandidat der AfD im Wahlkreis 182 – Frankfurt am Main II zur Bundestagswahl an. Ein Kurzportrait.

Steckbrief

Name: John Frank Csapó

Alter: 64

Geburtsort: Frankford, Philadelphia, Pennsylvania, USA

Wohnort: Frankfurt am Main, Sachsenhausen

Familienstand: Witwer

Ausbildung und zur Zeit ausgeübter Beruf: Betriebswirtschaftswissenschaft, State University of New York, Finanzdirektor im Ruhestand und jetzt bin ich als Berater in der Satellitenbranche tätig.

Hobbys: Langlauf, Gewichtheben, Europäische Geschichte

Drei Fragen zur Kandidatur

Info

Allen Kandidatinnen und Kandidaten wurden dieselben Fragen gestellt. Bei der Beantwortung hat die Redaktion explizit um kurze Statements gebeten.

Am 23. Februar wird in einer vorgezogenen Neuwahl der Bundestag gewählt. Das JOURNAL FRANKFURT organisiert mit der Stiftung Polytechnische Gesellschaft die Wahlveranstaltung „Demokratie in der Stadt – unsere erste Wahl, unsere Zukunft“ für Erstwählerinnen und Erstwähler.Auf dem Podium sitzen je eine Kandidatin oder ein Kandidat der Parteien, die im derzeitigen Bundestag vertreten sind und in Frankfurt zur Wahl stehen. Wir stellen diese in kurzen Portraits vor:Als Finanzdirektor habe ich ein verlustbringendes Unternehmen in ein profitables verwandelt. Ich möchte die gleiche Methodik zur Konsolidierung des Bundeshaushalts anwenden.Ich möchte dafür sorgen, dass sich die Bundesregierung ordnungsgemäß an der Sanierung der Paulskirche, dem Ort der ersten deutschen Nationalversammlung, beteiligt.Mittlerweile gibt es in Frankfurt 65 Rechenzentren, weitere sind in Planung und Bau. Derzeit wird nicht genug Strom erzeugt, um die Rechenzentren mit Strom zu versorgen. Die Stromerzeugung muss deutlich irgendwie gesteigert werden.