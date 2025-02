Für Frankfurt in den Bundestag: Frank Maiwald (FDP)

Frank Maiwald tritt als Direktkandidat der FDP im Wahlkreis 181 – Frankfurt am Main I zur Bundestagswahl an. Ein Kurzportrait.

Steckbrief

Name: Frank Maiwald

Alter: 44

Geburtsort: Görlitz

Wohnort: Frankfurt am Main

Familienstand: ledig

Ausbildung und zur Zeit ausgeübter Beruf: Betriebswirt und Volkswirt, ich arbeite bei der Deutschen Bundesbank

Hobbys: Wakeboard fahren und mein Garten

Drei Fragen zur Kandidatur

Info

Allen Kandidatinnen und Kandidaten wurden dieselben Fragen gestellt. Bei der Beantwortung hat die Redaktion explizit um kurze Statements gebeten.

Am 23. Februar wird in einer vorgezogenen Neuwahl der Bundestag gewählt. Das JOURNAL FRANKFURT organisiert mit der Stiftung Polytechnische Gesellschaft die Wahlveranstaltung „Demokratie in der Stadt – unsere erste Wahl, unsere Zukunft“ für Erstwählerinnen und Erstwähler.Auf dem Podium sitzen je eine Kandidatin oder ein Kandidat der Parteien, die im derzeitigen Bundestag vertreten sind und in Frankfurt zur Wahl stehen. Wir stellen diese in kurzen Portraits vor:Junge Menschen benötigen die Perspektive, sich aus eigenem Antrieb etwas im Leben aufbauen zu können. Dazu braucht es Gerechtigkeit und ein erneuertes Aufstiegsversprechen: Wer arbeitet, muss mehr haben als jemand, der nicht arbeitet. Aktienrente einführen, um Steuern und Abgaben senken zu können. Neben der Uni müssen wir die berufliche Bildung stärken.Frankfurt braucht heute Entscheidungen für die Infrastruktur von morgen (Schiene, Straße, digital). Dazu müssen Behörden gerade am Finanzplatz Frankfurt aufs Gas statt auf die Bremse treten – denn schläft die Verwaltung, verlieren wir gut bezahlte Arbeitsplätze ins Ausland. Dazu halte ich die Stärkung des Flughafens als Taktgeber der Region für wichtig.Wir müssen attraktiv bleiben für Unternehmen, Talente und alle, die hier leben. Dafür braucht es guten Wohnraum, funktionierende Schulen, eine sichere Stadt sowie einen sauberen und zuverlässigen ÖPNV. Das heißt: den Schalter umlegen von Vater Staat zu unternehmerischer Freiheit!