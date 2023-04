AStA und Grüne Jugend: Konsequenzen für Schröter und Palmer gefordert

Nach dem Kongress an der Goethe-Uni ist alles auf die Person Boris Palmer fokussiert. Der will nichts Falsches getan haben, aber Veranstalterin Schröter ist sauer. Andere Stimmen fordern Konsequenzen.



Migrations-Podium an der Goethe-Uni: Grüne Jugend und AStA reagieren



Palmer rechtfertigt sich auf Facebook



Grüne Jugend Frankfurt und der AStA distanzieren sich von der Veranstaltung „Migration steuern, Pluralität gestalten" des Frankfurter Forschungszentrums Globaler Islam gemeinsam mit der Hertie-Stiftung. Ein Kritikpunkt sind die Äußerungen des Tübinger Obs Boris Palmer, er mehrfach das N*-Wort verwendet und sich mit jüdisch verfolgten Menschen im Nationalsozialismus verglichen hatte.„Boris Palmer muss aus der Partei ausgeschlossen werden Bündnis 90/Die Grünen muss ihrem Anspruch als antirassistische Partei gerecht werden und darf solche Aussagen nicht dulden. Palmers jüngste Aussagen sind nur die Spitze des Eisbergs“, heißt es von Lukas Hamm, Sprecher der Grünen Jugend Frankfurt, in der Pressemitteilung. Palmer sei ein „unerwünschter Gast“ in Frankfurt. „Die Kritik an rassistischer Sprache mit der Verfolgung von Jüd*innen in der NS-Diktatur gleichzusetzen, ist ein beispielloser Skandal.“Der AStA äußert sich wie folgt: „Organisatorin der Konferenz war die Ethnologieprofessorin Susanne Schröter, die bereits mehrfach Personen aus dem rechtspopulistischen Spektrum in akademischen Kontexten eine Bühne geboten hat.“ Und weiter: „Dass Palmer den Holocaust relativiert, ist unerträglich. Noch unerträglicher ist, dass er dies auf dem IG-Farben Campus im Frankfurter Westend getan hat – dem ehemaligen Hauptsitz eines Unternehmens, das maßgeblich an der nationalsozialistischen Vernichtung von Jüdinnen und Juden beteiligt war. Die Weise, auf die Palmer seinen Antisemitismus im selben Atemzug durch die affirmative Verwendung des N-Wortes mit Rassismus kombinierte, ist skandalös.“Er sei beschuldigt worden, „Nazipropaganda zu verbreiten“, und verweist auf seinen jüdischen Großvater. Sein Bezug ist die Stellungnahme der Goethe-Uni, die seine „rassistische und Holocaust-relativierende Wortwahl“ verurteilt. Er sei enttäuscht, dass die Studierenden nicht erwähnt wurden, die ihn attackiert hätten.Susanne Schröter Ihrerseits äußert sich als „sauer“ bezüglich Palmers Verhalten. Er habe die Tagung „schwer beschädigt“. „Das Beschimpfen von Konferenzteilnehmern als ‚Nazis‘“ sei jedoch „ genauso zu verurteilen“.