Reichsbürger um Prinz Reuß in Frankfurt vor Gericht

Die Reichsbürgergruppe um Heinrich XIII. Prinz Reuß steht demnächst in Frankfurt vor Gericht. Die Bundesanwaltschaft hat Anklage erhoben. Angeklagt ist auch eine ehemalige AfD-Bundestagsabgeordnete.

Am 7. Dezember 2022 wurde Heinrich XIII. Prinz Reuß , 72 Jahre, wohnhaft in Frankfurt und Immobilienunternehmer, in seiner Wohnung im Westend festgenommen. Im Zuge einer bundesweiten Razzia hatte die Generalbundesanwaltschaft Prinz Reuß als Spitze einer rechtsextremen Gruppierung ausgemacht, die einen bewaffneten Überfall auf die Verfassungsorgane geplant haben soll. Prinz Reuß sollte demnach nach Machtübernahme als Regierungsspitze installiert werden.Derberichtet nun, dass die Bundesanwaltschaft Anklage gegen die Reichsbürgergruppe um Reuß erhoben hat. Neben ihm sind neun weitere mutmaßliche Mitglieder der Gruppe vor dem Oberlandesgericht Frankfurt angeklagt. Es soll sich bei ihnen demnach um den harten Kern der Verschwörer handeln.Die Anklage soll lauten: Mitgliedschaft und Unterstützung einer terroristischen Vereinigung. Laut MDR wollte sich die Bundesanwaltschaft nicht zur Sache äußern und habe erklärt, dass über Anklageerhebungen nur per Pressemitteilung informiert werde. Auch das Oberlandesgericht in Frankfurt habe bisher nicht auf eine Anfrage reagiert. Dagegen bestätigten mehrere Anwälte der Beschuldigten den Eingang der Anklage.Die Berliner Richterin und Ex-AfD-Bundestagsabgeordnete Birgit Malsack-Winkemann (von 2017 bis 2021) gehört zu den Beschuldigten, wobei im März 2023 das Richterdienstgericht auf Antrag der Senatsverwaltung für Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung in einem Eilverfahren beschloss, Malsack-Winkemann vorläufig ihres Dienstes als Richterin zu entheben und ihre Dienstbezüge um 50 Prozent zu kürzen. Weitere Angeklagte sind laut MDR Rüdiger von P., Maximillian E. und Peter W. Hier handelt es sich um ehemalige Bundeswehrangehörige, die den militärischen Führungsarm der Gruppe Reuß geleitet haben sollen.Auch der ehemalige niedersächsische LKA-Beamte Michael F. soll vor Gericht gestellt werden, weil er zum sogenannten Rat um Reuß gehört haben soll. Auch die Lebensgefährtin von Reuß gehört zu den Angeklagten. Sie war ebenfalls am 7. Dezember 2022 festgenommen worden und sitzt seitdem in Untersuchungshaft.Die Beschuldigten haben bislang die Vorwürfe der Bundesanwaltschaft abgestritten.