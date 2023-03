Frankfurt wählt ein neues Stadtoberhaupt

Die wahlberechtigten Frankfurterinnen und Frankfurter sind heute dazu aufgerufen, ein neues Stadtoberhaupt zu wählen. Lesen Sie alles rund um die OB-Wahl in unserem Live-Ticker.

Seit 8 Uhr sind die Wahllokale in Frankfurt geöffnet und die Wahlberechtigten haben bis 18 Uhr die Möglichkeit, ihre neue Römer-Chefin zu wählen. In diesem Jahr stehen 20 Kandidaten zur Wahl, eine Premiere: Noch nie gab es so viele Wahlvorschläge auf dem Stimmzettel.



Die zur Wahl aufgestellten Kandidierenden sind Manuela Rottmann (Bündnis 90/Die Grünen), Uwe Becker (CDU), Mike Josef (SPD), Daniela Mehler-Würzbach (Die Linke), Yanki Pürsün (FDP), Andreas Lobenstein (AfD), Mathias Pfeiffer (BFF), Tilo Schwichtenberg (Gartenpartei), Frank Großenbach (dieBasis), Khurrem Akhtar (Team Todenhöfer), Yamòs Camara (Freie Partei Frankfurt), Katharina Tanczos (Die Partei), Peter Wirth, Niklas Pauli, Sven Junghans, Feng Xu, Maja Wolff, Peter Pawelski, Karl-Maria Schulte und Markus Eulig.



OB-Wahl: Stichwahl wäre am 26. März



Der JOURNAL FRANKFURT berichtet live über die Zwischenstände. Die ersten vorläufigen Ergebnisse werden gegen 18.45 Uhr erwartet, am 9. März wird das Endergebnis vom Gemeindewahlausschuss vorgestellt. Sollte sich keiner der Kandidaten durchsetzen und mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen erhalten, ist eine Stichwahl für Sonntag, den 26. März angesetzt.