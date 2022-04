CDU: Becker und Knoll wollen Oberbürgermeister werden

In spätestens zwei Jahren steht in Frankfurt die nächste Oberbürgermeister-Wahl an. In der CDU haben mit Schatzmeister Stefan Knoll und Vorsitzendem Uwe Becker nun bereits zwei potenzielle Kandidaten Interesse am höchsten Amt der Stadt angemeldet.