Josef oder Becker: Wer wird neuer Frankfurter Oberbürgermeister?

Es ist der Tag der Entscheidung. Am heutigen Sonntag wählen die wahlberechtigten Menschen in Frankfurt das neue Stadtoberhaupt. Erste Ergebnisse werden gegen 18.45 Uhr erwartet. Der Ticker.

Die Wahllokale in Frankfurt sind seit 8 Uhr geöffnet. Heute entscheidet sich in der Stichwahl, wer der neue Oberbürgermeister von Frankfurt wird. Die Wahlberechtigten können sich zwischen SPD-Mann Mike Josef und CDU-Kandidat Uwe Becker entscheiden.



Becker hatte mit einem deutlichen 10-Punkte-Vorsprung am 5. März noch vor Josef gelegen, doch das dürfte heute keine Rolle mehr spielen. Zahlreiche ehemalige Mitbewerberinnen haben ihre Wahlempfehlung für den SPD-Politiker abgegeben, wie etwa die Grünen-Fraktion, die Linke, Peter Wirth aka Bahnbabo oder Nico Wehnemann von der PARTEI. Die Grüne Partei ebenso wie die FDP hatten sich diesbezüglich zurückgehalten.



OB-Stichwahl in Frankfurt: Wer mobilisiert mehr Wählerinnen?



Entscheidend dürfte sein, wer es an diesem verregneten Sonntag schafft, mehr Wählerinnen an die Urnen zu mobilisieren. Die Wahllokale schließen um 18 Uhr, erste Ergebnisse werden gegen18.45 Uhr erwartet.