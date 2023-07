Protest gegen die Gasstrategie der Mainova

Klimaaktivistinnen rufen unter dem Motto „Kein fossiles Gas im Mainova-Kraftwerk“ zur Raddemo am Samstag, 22. Juli, auf. Kritisiert werden unter anderem die Umstellung auf Gas und der intransparente Umgang des Magistrats mit der Energieversorgung Frankfurts.