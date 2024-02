Piloten-Streik am Flughafen Frankfurt ab Samstag

Die Piloten der Lufthansa-Tochter Discover Airlines wollen ab Samstag die Arbeit niederlegen. Obwohl das Gehalt angepasst sei, fordern sie einen Tarifvertrag.

Gewerkschaft Vereinigung Cockpit will Arbeitskampf weiterführen

Piloten der Lufthansa-Tochter fordern Tarifvertrag: „Kollektives Betteln“



Ab Samstag wird der Flughafen Frankfurt erneut Schauplatz eines Streiks . Die Piloten der Lufthansa-Tochter Discover Airlines mit 24 Flugzeugen wollen ab Samstag (17. Februar) die Arbeit niederlegen. Die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) hat ihre Mitglieder zu einem dreitägigen Streik aufgerufen, das Ende des Ausstands soll am Montag um 23.59 Uhr sein. Ziel sei nach wie vor fairer Abschluss zu Vergütung und Manteltarif, teilte die VC mit.Seit Dezember haben die Piloten bereits einen fünfstündigen Warnstreik und zwei reguläre Streiks veranstaltet, um bei der vor zweieinhalb Jahren gegründeten Gesellschaft einen ersten Tarifvertrag zu erzwingen. Bei den Streiks waren zahlreiche Flugzeuge am Boden geblieben. Die Airline hatte berichtet, dennoch nahezu alle Passagiere ans Ziel gebracht zu haben.Das Unternehmen zahlt nach eigenen Angaben höhere Pilotengehälter, die es mit dem Betriebsrat vereinbart habe. Die neuen Gehälter entsprechen exakt der Forderungslage der VC, was von beiden Seiten bestätigt wurde. Die Gewerkschaft will den Arbeitskampf weiterführen, obwohl ihre materiellen Forderungen damit zunächst weitgehend umgesetzt scheinen.Eine Betriebsvereinbarung erreiche nicht die Rechtsqualität und Sicherheit eines Tarifvertrags mit der Gewerkschaft, hatte die VC kritisiert. Künftige Gespräche über Gehaltssteigerungen würden zum „kollektiven Betteln“. Es sei erkennbar, dass das Unternehmen lieber mit dem Betriebsrat verhandele und die Höhe der Forderung nicht ausschlaggebend für die Ablehnung des angestrebten Tarifvertrags gewesen sei.Die VC-Tarifkommission warnte auch vor der vom Lufthansa-Konzern angestrebten „Sozialpartnerschaftscharta“. Mit Vorankündigungsfristen, festgelegten Eskalationsstufen, verpflichtender Mediation, Zwangsschlichtung und Begrenzung möglicher Forderungen werde alleine die Einschränkung des bestehenden Streikrechts angestrebt. Das sei nicht akzeptabel.