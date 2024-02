„Ein antisemitischer Angriff auf Meinungs- und Kunstfreiheit“

Die Direktorin des Jüdischen Museums Frankfurt, Mirjam Wenzel, ist bei einer Lesung in Berlin von propalästinensischen Aktivisten beleidigt und bedroht worden. Kulturdezernentin Ina Hartwig verurteilt Angriff.

Mirjam Wenzel bei Lesung in Berlin beleidigt und bedroht

Veranstaltung mit Mirjam Wenzel von propalästinensischen Aktivisten gestört

Während einer Performance im Berliner Museum Hamburger Bahnhof kam es am vergangenen Samstag zu verbalen Angriffen auf Mirjam Wenzel. Die Direktorin des Jüdischen Museums Frankfurt wurde von radikalen propalästinensischen Aktivistinnen und Aktivisten antisemitisch beleidigt und bedroht, die Performance musste schließlich abgebrochen werden. Kurz nachdem Wenzel ihre Lesung begonnen hatte, kam eine Gruppe in die Halle des Hamburger Bahnhofs, stellte sich in die erste Reihe und begann, Wenzel zu beschimpfen, zu filmen und für den „Genozid in Gaza“ verantwortlich zu machen. Neben persönlichen Angriffen skandierte die Gruppe auch die antiisraelische Parole „From the River to the Sea, Palestine will be free“. Die Gruppe beschimpfte die Direktorin darüber hinaus als „Zionistin“ und „Rassistin“.Mirjam Wenzel zeigt sich entsetzt über die Aggression, die ihr entgegengeschlagen ist: „Es ist sehr besorgniserregend, wenn Kultureinrichtungen die eigenen Räume nicht mehr offenhalten können, ohne Gefahr zu laufen, dass ihre Gäste, insbesondere Jüdinnen und Juden oder als jüdisch wahrgenommene Menschen, herabwürdigenden Äußerungen und Hassreden ausgesetzt sind. Das zunehmende Klima von Gewalt gefährdet das Nachdenken über und das Verstehen der fundamentalen Veränderungen unserer Gesellschaft durch Desinformation, Hetze und Krieg.“Gerade heute sei eine differenzierte Auseinandersetzung über die die Gegenwart prägenden Konflikte und Kriege sowie die Empathie gegenüber Menschen mit Diskriminierungs- und Gewalterfahrungen wichtiger denn je, so Wenzel: „Es ist die Aufgabe von öffentlich geförderten Kultureinrichtungen, einen sicheren Raum für die Auseinandersetzung mit Konflikten und Gewalt in Geschichte und Gegenwart bereitzustellen, in der verschiedene Stimmen und Perspektiven Gehör finden – sei es in künstlerischer oder in diskursiver Form.“Die Performance „Where Your Ideas Become Civic Actions” der Künstlerin Tania Bruguera bestand in einer 100-Stunden-Lesung aus dem Werk „Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft“ der Philosophin Hannah Arendt. Wenzel trug als eine von zahlreichen Personen Passagen aus dem Buch vor, bis die Veranstaltung von einer Gruppe von propalästinensischen Aktivistinnen und Aktivisten gestört wurde. Ebenso beschimpft wurden die Direktoren Till Fellrath und Sam Bardaouil sowie Tania Bruguera.Kultur- und Wissenschaftsdezernentin Ina Hartwig sagt: „Ich verurteile den antisemitischen Angriff auf Prof. Wenzel auf das Schärfste. Die Tatsache, dass sie aufgrund ihrer Funktion als Leiterin eines Jüdischen Museums und der Lesung aus dem Werk der jüdischen Philosophin Hannah Arendt attackiert, bedroht und antisemitisch beleidigt wurde, hat nichts mit Meinungsfreiheit zu tun, sondern ist Ausdruck von Menschenverachtung und Judenhass. Wir dürfen und werden derartige Angriffe auf Meinungs- und Kunstfreiheit und unsere demokratische Debattenkultur nicht dulden. Gerade in Zeiten, die nicht weniger als eine Bedrohung unserer Demokratie bedeuten, sind unsere Museen und Institutionen als Debattenräume von unschätzbarer Wichtigkeit. Die Stadt Frankfurt wird nicht zulassen, dass diese Räume angegriffen werden, und wird entsprechende antisemitische Attacken rigoros verfolgen.“