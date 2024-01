Bauern in Hessen protestieren – trotz Teil-Rückzieher vom Bund

An bundesweiten Protesten gegen Sparbeschlüsse der Bundesregierung wollen sich ab Montag viele Landwirte aus Hessen beteiligen. Und dies, obwohl die Ampel einen Rückzieher gemacht hat.

Bauern-Proteste auch in Hessen: Traktoren in Sternfahrt nach Wiesbaden

Hessens Landwirtschaftsministerin Priska Hinz (Grüne) begrüßt Teil-Rückzieher der Bundesregierung

Seit der Vorweihnachtszeit trägt der Bauernverband seinen Frust über die Bundesregierung auf die Straße. Ab Montag (8. Januar) nun wollen die Landwirte mit einer Aktionswoche gegen die Sparpläne protestieren. Verbandspräsident Joachim Rukwied fordert die Regierungskoalition aus SPD, Grünen und FDP zur Rücknahme von Einsparplänen beim Agrardiesel und der Kfz-Steuer auf.Der Bundesverband Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung (BGL) will sich kommende Woche den Protesten anschließen. Er fordert Entlastungen bei der Maut und beim Diesel-Kraftstoff und mehr Geld für Straßen, Brücken und Parkplätze.Dies erfolgt, obwohl die Ampel am Donnerstag einen Teil-Rückzieher gemacht hat. Sie reagierte damit auf die Proteste und will auf die Abschaffung der Kfz-Steuerbefreiung für die Landwirtschaft verzichten. Die Abschaffung der Steuerbegünstigung beim Agrardiesel soll gestreckt und in mehreren Schritten vollzogen werden. Hessens Landwirtschaftsministerin Priska Hinz (Grüne) begrüßt diesen Rückzieher. „Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) hat sich zu Recht für eine Änderung der drastischen und unerwarteten Einsparung eingesetzt“, teilte Hessens scheidende Agrarministerin am Donnerstagabend der dpa in Wiesbaden mit. „Die Landwirtschaft wäre sonst über Gebühr an den durch die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts ausgelösten Einsparnotwendigkeiten beteiligt worden. Mit der gemeinsam gefundenen Lösung können alle Beteiligte zufrieden sein“, ergänzte Hinz.Der Deutsche Bauernverband hält die Maßnahmen indessen für unzureichend und hält an einer von Montag an geplanten Aktionswoche fest. Daran will sich auch der Hessische Bauernverband beteiligen. Auf die Frage, ob es am Montag weiterhin zu einer Sternfahrt mit Traktoren aus ganz Hessen nach Wiesbaden mit einer Kundgebung vor der Staatskanzlei kommen soll, antwortete eine Verbandssprecherin: „Ja, die Proteste werden wie geplant durchgeführt.“