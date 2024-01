Prozess gegen Aktivistin der Letzten Generation

Der Prozess gegen eine Aktivistin der Klimagruppe Letzte Generation geht am Mittwoch (10.30 Uhr) vor dem Frankfurter Landgericht in die nächste Instanz.

Sprecherin der Letzten Generation in Frankfurt vor Gericht

Der Prozess gegen Carla Hinrichs, Aktivistin und Sprecherin der Klimagruppe Letzte Generation, geht am Mittwoch (10.30 Uhr) in die nächste Instanz. Die Frau soll sich am 12. April 2022 mit anderen in Höhe der Emser Brücke auf der Theodor-Heuss-Allee festgeklebt haben. Infolge der Blockade entstand ein größerer Stau und gegen die Aktivistin wurde ein Strafbefehl über 60 Tagessätze von je 30 Euro verhängt. Vor dem Amtsgericht stand Hinrichs wegen Nötigung.Dagegen legte sie Einspruch ein. Das Amtsgericht in Frankfurt verurteilte sie schließlich im Mai vergangenen Jahres zu zwei Monaten Gefängnis auf Bewährung. Nach dem Urteil ging die junge Frau in Berufung. Nun verhandelt das Landgericht in Frankfurt.Wie die FR im Mai 2023 berichtete, soll die Klimaaktion gesittet abgelaufen sein. Man habe eine Rettungsgasse freigehalten und mit der Polizei kommuniziert: „Die haben da friedlich gesessen und sich mit uns freundlich unterhalten“, wird ein Polizist zitiert. Hinrichs hatte sich seinerzeit selbst verteidigt und den Protest als eine „Art Feueralarm“ umschrieben. „Das Haus brennt, und ich muss alle wachrütteln.“