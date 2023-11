Ex-OB Feldmann klagt vor dem Bundesverfassungsgericht

Der frühere Frankfurter Oberbürgermeister Peter Feldmann zieht vor das Bundesverfassungsgericht. Damit wehrt er sich gegen seine Verurteilung im Korruptionsprozess.

Frankfurt: Ehemaliger OB Feldmann beteuerte Unschuld



Ex-OB Feldmann: Gang nach Karlsruhe auf Anraten des Anwalts

Der Anfang November 2022 abgewählte damalige Frankfurter Oberbürgermeister Peter Feldmann zieht vor das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe. Feldmann war im Dezember 2022 wegen Vorteilsnahme vom Landgericht Frankfurt zu einer Geldstrafe verurteilt worden und hatte daraufhin Revision beim Bundesgerichtshof eingelegt. Die sei jedoch nicht zugelassen worden und einen Verhandlungstermin habe es nicht gegeben, erklärte Feldmann in einer E-Mail an die In dem Prozess war dem ehemaligen OB Vorteilsannahme im Amt in zwei Fällen vorgeworfen worden: Zum einen soll seine frühere Freundin und inzwischen getrennt von ihm lebende Ehefrau Zübeyde Feldmann, damals Temizel, aufgrund seiner Amtsstellung eine Leitungsposition in einer deutsch-türkischen Kita der Arbeiterwohlfahrt (AWO) bekommen haben. Für diese soll sie nicht nur übertariflich bezahlt worden sein, sondern auch einen Dienstwagen erhalten haben. Zum anderen geht es um Spenden in Höhe von fast 6000 Euro, die Hannelore Richter, die ehemalige Wiesbadener AWO-Geschäftsführerin, für Feldmanns OB-Wahl 2018 gesammelt haben soll. Im Gegenzug habe dieser zugesagt, die AWO wohlwollend zu berücksichtigen.Feldmann wurde zu einer Geldstrafe in Höhe von 120 Tagessätzen zu je 175 Euro verurteilt; darüber hinaus wurde ein Wertersatz von knapp 6000 Euro fällig. Er ist damit vorbestraft. Der damalige SPD-Politiker - mittlerweile ist er aus der SPD ausgetreten - hatte stets seine Unschuld beteuert und Anfang Januar 2023 bereits Revision eingelegt. „Und es bleibt dabei: Ich bin nicht korrupt!“, hatte er der Öffentlichkeit mitgeteilt und weiter seine Kritik an den Anwälten geäußert: „Der Befangenheitsantrag der Anwälte hat sich im Nachhinein bedauerlicherweise als berechtigt herausgestellt."Wie dieberichtet, sei Feldmann der Gang nach Karlsruhe von seinem Anwalt und „politischen Freunden“ geraten worden. Wie schon nach der Urteilsverkündung verwies er darauf, dass das Urteil gegen ihn ausschließlich auf „Hörensagen“ beruhe. Ebenso seien seine Entlastungszeugen ausgegrenzt worden.