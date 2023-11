Plant Boris Rhein Regierung mit der SPD?

Einem Medienbericht zufolge wird Hessen künftig von einer schwarz-roten Koalition regiert. Wahlsieger Boris Rhein (CDU) soll sich knapp fünf Wochen nach der Wahl entschieden haben.

Koaliert die Hessen-CDU mit der SPD?

Knapp fünf Wochen nach der Hessen-Wahl am 8. Oktober zeichnet sich eine Regierungsbildung in Wiesbaden ab. Das zumindest berichtet t-online unter Berufung auf. Demnach steht dem Land ein Regierungswechsel dahingehend bevor, dass Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) künftig mit der SPD und nicht mehr mit den Grünen regieren wird.Die Entscheidung zugunsten der Hessen-SPD um Spitzenkandidatin und Innenministerin Nancy Faeser soll aus inhaltlichen und strategischen Gründen gefallen sein. Faeser, die allerdings in Berlin bleibt, soll sich mit Rhein gut verstehen, zumal insbesondere die Migrationspolitik mit der SPD leichter durchzusetzen sein dürfte. Offiziell ist allerdings noch nichts, die Entscheidung soll am Freitag bekanntgegeben werden.In dieser Woche hatte die CDU noch sowohl mit den Grünen als auch mit der SPD sondiert - Gespräche mit der AfD hatte Boris Rhein ausgeschlossen. Fast ein Jahrzehnt hatten Schwarz-Grün relativ geräuschlos zusammen regiert, den Grünen könnte dies jedoch mehr geschadet als genützt haben. Aufgrund des eindeutigen Wahlsieges können sich die Christdemokraten ihren künftigen „kleinen“ Partner aussuchen.