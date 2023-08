Antifa veröffentlicht Privatadressen von allen AfD-Landtagskandidaten

Bahnhofsviertel

Kundgebung nach tödlichem Polizeieinsatz – sechs Schüsse abgefeuert

Die Initiative „Kein Einzelfall“ ruft am Mittwoch um 18.30 Uhr zu einer Kundgebung auf den Willy Brandt Platz. Sie will an den tödlichen Polizeieinsatz im Bahnhofsviertel vor genau einem Jahr erinnern.

Text: Sinem Koyuncu / Foto: Bernd Kammerer