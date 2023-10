Appell kurz vor der Landtagswahl: „Jede Stimme zählt“

Wenn am Sonntag (8. Oktober) in Hessen ein neuer Landtag gewählt wird, ist das JOURNAL in Wiesbaden und berichtet live vor Ort. Im Vorfeld formuliert die KAV einen dringenden Appell.

Hessen-Wahl: „Jede Stimme zählt“



Umfrage vor der Hessen-Wahl: SPD und Grüne gleichauf

Entscheidend für den Ausgang einer Wahl ist nicht zuletzt die Wahlbeteiligung. Entsprechend appellieren die Parteien vor dem Wahlsonntag an alle wahlberechtigten Menschen, unbedingt die Stimme abzugeben. Auch die Kommunale Ausländerinnen- und Ausländervertretung (KAV) hat einen solchen Aufruf verfasst und richtet „einen dringenden Appell an alle wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürger mit Migrationsgeschichte", sich aktiv an diesem wichtigen demokratischen Prozess zu beteiligen.„Jede Stimme zählt, und wir ermutigen alle nachdrücklich, Ihr Wahlrecht auszuüben. In einer Zeit, in der politische Debatten und Entscheidungen zunehmend die Zukunft unserer Gesellschaft formen, ist es entscheidend, dass Ihre Perspektive und Ihr Beitrag in den politischen Prozess einfließen. Jede Stimme für eine demokratische Partei ist eine Gegenstimme gegen Diskriminierung, Rassismus, Ausgrenzung und rechte Tendenzen. Lassen wir nicht zu, dass Populisten und Demagogen eine Möglichkeit haben, ihre menschenverachtenden und diskriminierenden Versuche, die Demokratie zu gefährden, umzusetzen“, heißt es seitens der KAV.Und weiter sei eine vielfältige Gesellschaft „wichtiger Bestandteil unserer Werte und unserer Identität. Ihre Beteiligung ist unerlässlich, um sicherzustellen, dass diese Vielfalt respektiert und gefördert wird. Die gefährlichen Tendenzen, die sich in den letzten Jahren abgezeichnet haben, erfordern unser gemeinsames Engagement und unsere Beteiligung. Wir müssen für eine inklusive und vielfältige Gesellschaft eintreten und sicherstellen, dass unsere Anliegen und Interessen gehört werden“, betonen die Mitglieder des Gremiums. In der aktuellen Umfrage , die vom ZDF-„Politbarometer“ am Freitag (6. Oktober) veröffentlicht wurde, kommt die CDU auf 31 Prozent. Grüne und SPD stehen demnach weiterhin bei 17 Prozent und die AfD bei 16 Prozent . Die FDP muss mit 5 Prozent um den Einzug in den Landtag zittern, die Linke wäre mit unverändert 3 Prozent nicht in Wiesbaden vertreten, ebenso wenig wie die Freien Wähler (4 Prozent).