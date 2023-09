Aktuelle Wahlumfragen: CDU bei über 30 Prozent, AfD bei 16 Prozent

Laut mehrerer aktueller Wahlumfragen kurz vor der Hessen-Wahl bleibt die CDU stärkste Kraft und macht leichte Gewinne im Vergleich zur letzten Wahl 2018 – ebenso wie die AfD. Die SPD scheint chancenlos.

Umfragen zur Hessen-Wahl 2023: Große Koalition und Schwarz-Grün gleich hohe Chancen

Die Wahl des neuen hessischen Landtages ist nur noch etwas mehr als eine Woche entfernt und in der Öffentlichkeit wird vielfach über Wahltrends diskutiert – besonders auch bei den Jungwählern. Das Wahlumfrageportal DAWUM (Darstellung und Auswertung von Wahlumfragen) hat neue Umfragewerte herausgegeben, die sich aus Wahlumfragen von vier unterschiedlichen Markt- und Politikforschungsanbietern speisen. Erhoben wurden deren Ergebnisse im Zeitraum vom 13. September bis zum 29. September.Aus den zusammengenommenen Umfrageergebnissen der Forschungsgruppe Wahlen, Infratest dimap, dem Institut Wahlkreisprognose und von INSA hat DAWUM einen gewichteten Durchschnitt errechnet und mit den Wahlergebnissen der letzten Hessen-Wahl im Jahr 2018 verglichen. Demnach erreicht die CDU 30,9 Prozent (2018: 27 Prozent) und bliebe damit stärkste Partei im Parlament mit einem kleinen Plus. Mit einem Plus würde auch die AfD abschneiden, die bei den Befragten 16 Prozent erreicht (2018: 13,1 Prozent). Ansonsten würden lediglich noch die Freien Wähler mit 4,0 Prozent (2018: 3,0 Prozent) Stimmen dazugewinnen, aber nicht in den Landtag ziehen.Alle anderen aufgeführten Parteien würden nach DAWUM Verluste machen. Als zweitstärkste Partei erreichen die Grünen 17,5 Prozent (2018: 19,8 Prozent), dicht gefolgt von der SPD mit 16,8 Prozent (2018: 19,8 Prozent). Die FDP würde mit 5,4 Prozent (2018: 7,5 Prozent) gerade den Verbleib im Landtag erzielen, während die Linke mit 3,2 Prozent (2018: 6,3 Prozent) die Fünf-Prozent-Hürde nicht nehmen würde und aus dem Landtag flöge.Darauf aufbauend ergeben sich folgende mögliche Regierungskoalitionen: Die bisherige Regierung aus CDU und Grünen könnte mit einer Mehrheit im Parlament von insgesamt 61 von 110 Sitzen weiterregieren. Exakt gleich hoch könnte eine Große Koalition aus CDU und SPD das Regierungsgeschäft übernehmen. rechnerisch möglich, wenn auch realitätsfern wären eine Koalition aus CDU und AfD mit insgesamt 59 Sitzen oder eine Regierungskoalition aus Grüne, SPD und AfD mit insgesamt 64 und damit am meisten Sitzen. Keine Mehrheitsregierung könnten hingegen eine schwarz-gelbe Regierung mit 46 Sitzen oder eine Ampel-Koalition mit 51 Sitzen bilden.Auch wenn DAWUM betont, dass die Wahlumfragen nicht als Prognosen für das Wahlergebnis zu verstehen sind, zeigen sie doch eine aktuelle politische Stimmung und geben Aufschluss über momentane Tendenzen.