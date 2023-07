Letzter Tag des UNA Hanau: Peter Beuth wird vernommen

Am Freitag findet die letzte Sitzung des Untersuchungsausschuss (UNA) Hanau statt. Auch Innenminister Peter Beuth wird vernommen. Angehörige fordern alle dazu auf, sich zu solidarisieren und an der letzten Sitzung teilzunehmen.