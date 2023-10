Hörsaalbesetzung: AStA zeigt Solidarität mit angeklagter Frankfurter Studentin

Vergangenen Dezember wurde ein Hörsaal an der Goethe-Universität von Klimaaktivistinnen und Aktivisten besetzt und gewaltsam von der Polizei geräumt. Heute startet in Frankfurt der Prozess gegen eine der beteiligten Studentinnen.

AStA der Goethe-Uni: „Wir lassen niemanden vor Gericht allein“

Kritik: Aufrechterhaltung des universitären Normalbetriebs ist wichtiger als Klimagerechtigkeit

Am 6. Dezember 2022 wurde der Hörsaal 1 auf dem IG-Farben-Campus der Frankfurter Goethe-Universität von Aktivistinnen und Aktivisten der internationalen Bewegung „End Fossil: Occupy!“ besetzt, die Forderungen an eine klimagerechte und soziale Universität stellten sowie diesbezüglich ein Bildungsprogramm anboten. Universitätskanzler Albrecht Fester ließ den Hörsaal noch am selben Abend von der Polizei räumen – unter Gewalteinwirkung, wie der Allgemeine Studierendenausschuss (AStA) beklagt. Im Zuge der Räumung hatten sich vier Personen geweigert, den Saal zu verlassen, weshalb gegen sie unter anderem Strafverfahren wegen Hausfriedensbruch eingeleitet wurden. Heute begann in Frankfurt der Prozess gegen eine Studentin, die an der Hörsaal-Besetzung beteiligt war. Aus diesem Anlass hatte der AStA bereits im Vorfeld mit den Worten „Wir lassen niemanden vor Gericht allein!“ zu einer Kundgebung und solidarischen Prozessbegleitung beim Frankfurter Amtsgericht am heutigen Donnerstagmorgen aufgerufen. Rund 20 Unterstützerinnen und Unterstützer der Frankfurter Ortsgruppen von „End Fossil: Occupy!“ und dem Feministischen Streitkollektiv versammelten sich hierzu vor dem Gerichtsgebäude E.„Als erste Universität in Deutschland hat unser Universitäts-Präsidium die Klima-Proteste auf dem Campus mit brutaler Polizeigewalt räumen lassen“, heißt es in der Pressemitteilung des AStA-Vorstandskollektivs. Weder für die Räumung noch für die damit einhergehende Gefährdung der Sicherheit aller Studierenden hätte es einen Grund gegeben, und weiter: „Einzig und allein die Aufrechterhaltung des universitären Normalbetriebs sowie die aufgeheizte Stimmung gegen Klimaproteste scheinen Grund für diese Räumung gewesen zu sein.“ Wieder zeige sich, dass Gesellschaft und Staat immer repressiver und gewalttätiger auf die Klimagerechtigkeitsbewegung reagieren, und die Goethe-Universität sei in vorderster Reihe mit dabei.Das Universitäts-Präsidium unter Kanzler Fester nahm noch am selben Tag im vergangenen Dezember Stellung und machte deutlich, dass es die Besetzung eines der größten Hörsäle während des laufenden Vorlesungsbetriebes nicht tolerieren werde. In Anbetracht der Corona-Pandemie sowie der Energiekrise sei die mit großem Aufwand wiederhergestellte Präsenzlehre ein zu hohes Gut. Außerdem habe man mehrfach den Vorschlag unterbreitet, die Veranstaltungen in einen eigens dafür verfügbar gemachten Hörsaal auf dem Campus Bockenheim zu verlegen. Dieser Vorschlag sei nicht angenommen worden.Bei ähnlichen Protesten an anderen Hochschulen in Deutschland wurde der Betrieb in den besetzten Hörsälen nicht beeinträchtigt, weshalb diese für einen begrenzten Zeitraum toleriert wurden, berichtete das Portal Forschung & Lehre. Auch an der Frankfurter Goethe-Uni gab es in der Vergangenheit schon einmal einen friedlichen Klimastreik: Im Jahr 2019 wurde die Besetzung des Universitäts-Präsidiums, damals noch unter der Leitung von Brigitta Wolf, laut AStA durch einen dialogischen Prozess aufgelöst. Die Kritik und Protestform sollten bei den unzureichenden Klimaschutzmaßnahmen des Landes Hessen und der Uni nicht überraschen, merkt die AStA auch mit Verweis auf den Abriss der Dondorf-Druckerei an.Seit Jahrzehnten warnen Forscherinnen und Forscher vor den Auswirkungen des menschengemachten Klimawandels. Gerade die Universitäten, als Orte des wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Austausches, sollten den Problemen und Sorgen der jüngeren Generationen Platz für Diskussionen und gemeinsame Lösungen einräumen, klang es bei der Kundgebung heute Morgen an. Stattdessen werde der Campus als unpolitischer Raum definiert, gleichzeitig aber Menschen wie Boris Palmer eine Plattform geboten. „Klimaschützen ist kein Verbrechen“, hieß es im Statement von „End Fossil: Occupy!“.