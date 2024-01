Ab Mittwoch: Lokführergewerkschaft streikt sechs Tage lang

Vom Mittwoch bis Montag streikt die Gewerkschaft Deutscher Lokführer (GDL) erneut. Damit bricht sie ihr im Dezember getätigtes Versprechen von Streiks mit einer Maximallänge von fünf Tagen.

GDL bricht ihr Streik-Versprechen von maximal fünf Tagen

GDL-Streik: Frankfurter Nahverkehr fährt nach Plan

Nach dem Streik ist vor dem Streik – so lautet momentan die Devise für viele Pendlerinnen und Pendler in Frankfurt und ganz Deutschland. Ist der letzte Warnstreik im Tarifkonflikt mit der Deutschen Bahn doch erst vor zehn Tagen beendet worden, kündigte die Gewerkschaft Deutscher Lokführer (GDL) am Montag, 22. Januar, bereits den nächsten an.Von Mittwoch, 24. Januar, ab 2 Uhr nachts bis Montag, 29. Januar, 18 Uhr abends ruft die GDL sämtliche Unternehmen der Deutschen Bahn, inklusive der Infrastruktur, und die City-Bahn Chemnitz zum Arbeitskampf auf. Das geht es aus einer Pressemitteilung hervor. Die Mitglieder der DB Cargo werden bereits ab Dienstag, 23. Januar, 18 Uhr dazu aufgerufen, ihre Arbeit niederzulegen.Grund für den erneuten Streik sei ein „Scheinangebot“ der Deutschen Bahn. „Mit dem dritten und angeblich verbesserten Angebot hat die Deutsche Bahn AG erneut gezeigt, dass sie ihren bisherige Verweigerungs- und Konfrontationskurs unverdrossen weiter verfolgt – von Einigungswillen keine Spur“, heißt es. Bahn und GDL liefern sich gerade einen Tarifstreit, in dem es unter anderem um höhere Löhne, vor allem aber um eine kürzere Arbeitszeit für Schichtarbeiter geht.Vergangenen Dezember hatten die Mitglieder der GDL in einer Urabstimmung über die Möglichkeit von unbefristeten Streiks abgestimmt. „Wir werden Streiks von drei bis maximal fünf Tagen machen“ , sagte GDL-Chef Claus Weselsky damals. „Einen unbefristeten Streik auszurufen, wäre mit Blick auf die Kunden und die wirtschaftlichen Folgen nicht in Ordnung“, erklärte er. „Da werden wir unserer Verantwortung gerecht.“ Während der letzte Streik nur drei Tage umfasste, bricht die GDL mit ihrem neuen Streikaufruf von sechs Tagen das noch im Dezember getätigte Versprechen.Von dem Streik werden im Rhein-Main-Gebiet wie gewöhnlich vor allem die Regionalzüge und S-Bahnen betroffen sein. Der städtische Nahverkehr soll planmäßig fahren , melden traffiQ und die VGF. Die U-Bahnlinien U1, U2, U6 und U7 verkehren bis Betriebsende mit Drei-Wagen-Zügen und auf der Buslinie 61 zum Flughafen sollen möglichst Gelenkbusse eingesetzt werden.