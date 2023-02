Podiumsdiskussion zur OB-Wahl im Livestream

Am 5. März wählt Frankfurt das neue Stadtoberhaupt. Gemeinsam mit der Montagsgesellschaft veranstaltet das JOURNAL FRANKFURT am heutigen Montag eine Podiumsdiskussion mit neun Kandidatinnen und Kandidaten. Hier gehts zum Livestream.

Wer wird künftig das Stadtoberhaupt in Frankfurt? Am 5. März sind die wahlberechtigten Frankfurterinnen und Frankfurter zum Urnengang geladen. Das JOURNAL FRANKFURT veranstaltet gemeinsam mit der Montagsgesellschaft ein Podium, wo sich die Kandidatinnen und Kandidaten beweisen können.



Wer ist sowohl fachlich als auch persönlich am besten für das höchste Amt Frankfurts geeignet? Wer verkörpert am besten das Frankfurt-Gefühl? Jasmin Schülke (Chefredakteurin JOURNAL FRANKFURT) und Stefan Söhngen (Montagsgesellschaft) werden in der Podiumsdiskussion „Frankfurt hat die Wahl“ am heutigen Montag den OB-Anwärtern auf den Zahn fühlen.



Podiumsdiskussion zur OB-Wahl im Hotel Steigenberger Icon Frankfurter Hof



Auf dem Podium vertreten sind Bewerberinnen und Bewerber der im Römer vertretenen Fraktionen sowie vorher ausgeloste Einzelbewerber. Da die Veranstaltung bereits ausgebucht ist, wird die Diskussion zeitgleich als Live-Stream übertragen. Wer also am 27. Februar nicht persönlich im Frankfurter Hof dabei sein kann, findet ab 19.30 Uhr den Live-Stream hier: