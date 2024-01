Lufthansa-Tochter Discover streikt am Freitag

Die Pilotenschaft und das Kabinenpersonal der Lufthansa-Tochter Discover Airlines streiken am Freitag für 24 Stunden. Fluggäste müssen daher auch mit Beeinträchtigungen am Frankfurter Flughafen rechnen.

Bisher kein Tarifvertrag für Piloten und Kabinen-Crew

Nachdem zuletzt bundesweit sowohl die Landwirte als auch die Lokführergewerkschaft (GDL) gestreikt haben, und letztere dies momentan wieder tut , legen nun auch die Piloten und das Kabinenpersonal der Lufthansa-Tochter Discover Airlines ihre Arbeit nieder. Am Freitag, 26. Januar, von 0.01 Uhr bis 23.59 Uhr, soll auch am Frankfurter Flughafen gestreikt werden; ab 6.30 Uhr soll in den Gewerkschaftsräumen ein Streikcafé zur Verfügung stehen. Dies geht aus einem Rundschreiben der Gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) hervor, wie dieberichtet.Am Dienstag hätten bei einer Urabstimmung laut Vereinigung Cockpit knapp 96 Prozent der Gewerkschaftsmitglieder für einen Streik gestimmt. Ein Streik-Termin sei vorerst nicht genannt worden. Auch die Unabhängige Flugbegleiter Organisation (UFO) hat ihre Mitglieder für denselben Zeitraum dazu aufgerufen „alle EW Discover GmbH-Flüge, die am Freitag mit Abflügen in Deutschland starten, zu bestreiken“, heißt es in einer Pressemitteilung der Flugbegleiter-Gewerkschaft.„Der Arbeitgeber hat innerhalb der letzten zwei Jahre zum Ausdruck gebracht, keine Verhandlungen über unsere Forderung aufnehmen zu wollen. Erst als er von einer weiteren Eskalation ausging, hat er versucht, uns mit einem Gesprächsangebot gegenüber den Mitgliedern der Tarifkommission hinzuhalten. Ein Tarifangebot hat er nicht vorgelegt. Dies wurde von uns allerdings gefordert“, heißt es weiter. Auch die Verhandlungen über einen Erst-Tarifvertrag für die rund 420 Piloten des Ferienfliegers Discover Airlines hat die VC lautfür gescheitert erklärt.Bereits kurz vor Heiligabend, am 23. Dezember, hatten die Piloten in einem Zeitraum von fünf Stunden die in Deutschland startenden Flüge der Lufthansa-Tochter bestreikt, damals konnten alle Flüge verlegt werden. Am Freitag sollen in Frankfurt vor allem Langstrecken-Flüge betroffen sein, „alle Flüge auf der Kurz- und Mittelstrecke finden nach aktueller Planung statt“, schreiben Discover Airlines auf ihrer Internetseite.