Frankfurt: 62 Millionen Euro Fehlbetrag im Haushalt

Die Stadt Frankfurt stellt am Dienstag den Doppelhaushalt für 2024/25 vor. Dem Defizit stehen Gewerbeeinnahmen von 2,9 Milliarden Euro im Jahr 2023 gegenüber.

Haushalt 2024/25: Frankfurt chronisch unterfinanziert

Info

Der Haushaltsplan enthält den planerischen Finanzbedarf zur Erfüllung der Aufgaben der Stadt Frankfurt und die hierfür erwarteten Einnahmen für das jeweilige Haushaltsjahr. Der Haushaltsplan bildet die Grundlage für die Haushaltswirtschaft, da er den Magistrat ermächtigt, Aufwendungen und Auszahlungen zu leisten und Verpflichtungen einzugehen. (Stadt Frankfurt)

Der Haushalt der Stadt Frankfurt für das vergangene Jahr hat einen Fehlbetrag von rund 62 Millionen Euro aufgewiesen. An diesem Dienstag (10.30 Uhr) will die Kommune ihre neuerlichen Planungen vorstellen. Vorgesehen ist ein Doppelhaushalt 2024/2025. Er soll bisherigen Planungen zufolge im März in die Stadtverordnetenversammlung eingebracht werden. Die Kämmerei hat erstmals das Prinzip „Zero-Based-Budgeting“ angewendet, was meint, dass alle Aufwendungen für den neuen Haushalt ab Null gerechnet werden.Der Haushalt für das vergangene Jahr war erst Ende November genehmigt worden. Das Innenministerium mahnte dabei konkretere Schritte für Einsparungen an. Kämmerer Bastian Bergerhoff (Grüne) kündigte daraufhin an, Ausgaben weiterhin kritisch auf den Prüfstand stellen zu wollen. Angesichts der allgemeinen Preissteigerung und steigender Zinsen für Kredite müssten noch klarere Prioritäten gesetzt werden, hatte Bergerhoff betont.Wie die FR im November berichtete, habe das Dezernate 500 Millionen Euro mehr angemeldet, als eigentlich vorhanden waren. „Alle Dezernate müssen nun nachvollziehen, wie es zu dieser Differenz kommt“, wurde Bergerhoff zitiert. Es sei auch bekannt, dass die Stadt chronisch „unterausgestattet“ sei.Dem Defizit stehen Gewerbeeinnahmen von 2,9 Milliarden Euro im Jahr 2023 gegenüber, einem Plus von 316 Millionen Euro im Vorjahr. Die sind nämlich die Haupteinnahmequelle der Mainmetropole. Sie liefern rund 60 Prozent der Erträge. Inwiefern sich dies auf die Haushaltsplanungen auswirkt, wird sich zeigen.