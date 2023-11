Bus- und Bahnfahren in Frankfurt wird günstiger – auch für Studierende

Für Inhaberinnen und Inhaber des Frankfurt-Passes kostet das vergünstigte Deutschland-Ticket ab Januar nur noch 24,50 Euro. Zum Sommersemester 2024 sollen auch Studierende nur noch 29,40 für das Deutschland-Ticket zahlen.

Frankfurt-Pass ermöglicht Menschen mit geringem Einkommen Teilhabe am sozialen Leben

Auch das Deutschland-Ticket für Studierende kommt

Menschen mit geringem Einkommen, die Anspruch auf den Frankfurt-Pass haben, können den öffentlichen Nahverkehr ab 1. Januar 2024 deutschlandweit für 24,50 Euro im Monat nutzen – das ließen Sozialdezernentin Elke Voitl (SPD) und Mobilitätsdezernent Wolfgang Siefert (Grüne) am Montag, 27. November, verkünden: „Mobilität muss für alle bezahlbar sein. Mit diesem Schritt leistet die Stadt Frankfurt sowohl sozial als auch ökologisch einen wesentlichen Beitrag. Wir kommen damit dem im Koalitionsvertrag vereinbarten Ziel der kostenlosen ÖPNV-Nutzung für Menschen, die Anspruch auf den Frankfurt-Pass haben, erneut ein gutes Stück näher.“Anspruch auf den kostenfreien Frankfurt-Pass haben Menschen jeden Alters mit geringem Einkommen und erstem Wohnsitz in Frankfurt. Durch den Pass erhalten sie unter anderem ermäßigten bis kostenlosen Zutritt zu diversen Kultur- und Freizeitorten in Frankfurt, was ihnen Teilhabe am sozialen Leben ermöglicht. Bisher konnten Inhaberinnen und Inhaber des Frankfurt-Passes ermäßigte Monatskarten für Erwachsene und vergünstigte Senioren- sowie Schülertickets erwerben, dieses Angebot besteht auch weiterhin.In den meisten Fällen haben Inhaberinnen und Inhaber eines Frankfurt-Passes allerdings auch Anspruch auf den Hessenpass mobil, der Menschen zusteht, die in Hessen wohnen und bestimmte Sozialleistungen wie Bürgergeld oder Sozialhilfe beziehen. Mit dem Hessenpass mobil kann, unter Vorlage eines Berechtigungsnachweises, das vergünstigte Deutschland-Ticket abonniert werden. Dieses kostet seit dem 1. August 2023 nur 31 statt 49 Euro und wird zum neuen Jahr automatisch auf 24,50 Euro reduziert.Vom Hessenpass mobil ausgeschlossen sind jedoch zum Beispiel Geringverdienende. Wer einen Frankfurt-Pass hat, aber keinen Anspruch auf den Hessenpass mobil, kann nun den sogenannten Frankfurt-Pass mobil beantragen. Dazu muss beim zuständigen Sozialrathaus vorgesprochen und ein Nachweis per Mail angefordert werden. Mit dem Frankfurt-Pass mobil besteht dann ebenfalls Anspruch auf das vergünstigte Abonnement des Deutschland-Tickets. „Mit der neuen Regelung können wir sicherstellen, dass alle, die Anspruch auf den Frankfurt-Pass haben, zu einem einheitlichen und günstigen Preis das Deutschland-Ticket für sich nutzen können“, sagt Elke Voitl.„Nach Monaten von Vertagungen und Verhandlungen im Koordinierungsrat Deutschlandticket, Verkehrsministerkonferenz und Ministerpräsidentenkonferenz beschloss der Koordinierungsrat am heutigen Tag die Einführung eines bundesweiten Deutschlandtickets für Studierende im Sinne eines Semestertickets. Der Abgabepreis wurde hierfür auf vorläufig 29,40 Euro monatlich festgesetzt und ist mit einem 40 Prozent Rabatt auf das Deutschlandticket versehen“, meldet die Konferenz Sächsischer Studierendenschaften (KSS) am Dienstag, 28. November.Das Ticket könne bereits zum Sommersemester 2024 starten, wenn die Allgemeinen Studierendenausschüsse mit den Verkehrsunternehmen zügig Verträge schließen, berichtet die. Diese Meldung wird vor allem Studierende der Frankfurter Goethe-Uni erfreuen, die deutschlandweit den zweithöchsten Semesterbeitrag zahlen, von dem ein Großteil auf das Semesterticket entfällt.