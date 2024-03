GDL und DB brechen Tarifverhandlungen ab: Streiks drohen ab Montag

Die GDL und die Deutsche Bahn können sich im Tarifstreit nicht einigen. Das könnte für Fahrgäste mehrtägige Streiks bedeuten, im Fern- sowie im Regionalverkehr.

GDL und Deutsche Bahn einigen sich nicht: Neue Streiks drohen

Deutsche Bahn sieht Arbeitszeitkürzung als Knackpunkt

Erneut sind die Tarifverhandlungen zwischen der Deutschen Bahn und der Gewerkschaft GDL geplatzt. Daher müssen sich Fahrgäste ab kommendem Montag wieder auf Streiks im bundesweiten Bahnverkehr einstellen. Mit der Wiederaufnahme der Tarifverhandlungen vor rund vier Wochen hatte die GDL sich zu einer Streikpause verpflichtet, die bis einschließlich diesen Sonntag andauert.Aufgrund eines Stillschweigeabkommens hat sich die Gewerkschaft bislang nicht zum Verhandlungsabbruch geäußert, jedoch für Montag (4. März) eine Pressekonferenz angekündigt. Dort will sie über das weitere Vorgehen und den Stand informieren. Nach dem Scheitern der Tarifrunde im November 2023 und mehreren Streiks hatten sich DB und GDL vor rund vier Wochen noch einmal zusammengetan und waren an den Verhandlungstisch zurückgekehrt. Seither wurde hinter verschlossenen Türen gesprochen.Bis zum 3. März sollten die Gespräche eigentlich andauern. Am Donnerstagnachmittag teilte die Bahn das Scheitern der Verhandlungen mit. Die GDL habe diese abgebrochen, heißt es. „Wir waren bereit, Schritte bei der Arbeitszeitverkürzung zu gehen, die weit über unser letztes Angebot hinausgehen“, teilte DB-Personalvorstand Martin Seiler mit. „Es ist unfassbar, dass die Lokführergewerkschaft trotzdem vom Tisch aufsteht und damit für die Kunden weitere Streiks drohen.“Die GDL hingegen warf der Bahn vor, sich an das vereinbarte Stillschweigen nicht gehalten zu haben: „Diese Informationen sind gezielt vom DB-Management durchgestochen worden, um es dann der Gewerkschaftsseite anzuhängen.“Laut Deutsche Bahn war für das Scheitern erneut die Forderung der GDL nach einer Reduzierung der Wochenarbeitszeit von 38 auf 35 Stunden für Schichtarbeiter bei gleichbleibendem Gehalt ausschlaggebend. Seit Beginn der Tarifrunde im November gilt diese Kernforderung als Knackpunkt der Verhandlungen.