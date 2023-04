2000 Menschen zu Ostermärschen in Frankfurt erwartet

Am Ostermontag ziehen verschiedene Demonstrationszüge Richtung Frankfurter Römer. Mit Verkehrsbehinderungen ist zu rechnen.

Am Ostermontag, 10. April, finden die alljährlichen Ostermärsche in Frankfurt statt. Los geht es ab 10.30 Uhr von verschiedenen Stadtteilen aus, Ziel ist der Römerberg gegen 13 Uhr. Für die finale Kundgebung auf dem Römer sind 2000 Teilnehmende gemeldet. Mit Verkehrsbehinderungen ist zu rechnen. Hier lesen Sie die einzelnen Routen der Ostermärsche:



11.30 bis 13 Uhr, Initiator: Frankfurter Gewerkschaftshaus, Demonstrationszug vom Generalkonsulat der USA in der Gießener Straße zum Römerberg, 300 gemeldete Teilnehmende;



10.30 bis 13 Uhr, Initiator: Frankfurter Gewerkschaftshaus, Demonstrationszug vom Bahnhof Rödelheim zum Römerberg, 300 gemeldete Teilnehmende;



11 bis 13 Uhr, Initiator: Frankfurter Gewerkschaftshaus, Demonstrationszug vom Baruch-Baschwitz-Platz zum Römerberg, 300 gemeldete Teilnehmende;



11.30 bis 13 Uhr, Initiator: Frankfurter Gewerkschaftshaus, Demonstrationszug vom Bruchfeldplatz zum Römerberg, 300 gemeldete Teilnehmende;



10.30 bis 13 Uhr, Initiator: Frankfurter Gewerkschaftshaus, Demonstrationszug vom Rathaus Offenbach zum Römerberg, 300 gemeldete Teilnehmende;



13 bis 17 Uhr, Initiator: Frankfurter Gewerkschaftshaus, Abschlusskundgebung auf dem Römerberg, 2000 gemeldete Teilnehmende.



Bitte beachten Sie mögliche Verkehrsbehinderungen.