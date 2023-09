Vor der Hessen-Wahl: Großdemo für bessere Bildung in Frankfurt

Am Weltkindertag sind in Hessen Großdemonstrationen für eine bessere Bildung angemeldet. Auch in Frankfurt werden Schülerinnen, Eltern und Lehrer auf die Straße gehen, um gegen Lehrermangel und für Chancengleichheit zu demonstrieren.