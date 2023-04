„Eine steuerfinanzierte Bierpreisbremse muss machbar sein“

Die Römer-Fraktion der PARTEI will die Bierkrawalle von vor 150 Jahren reaktivieren. Nico Wehnemann erklärt, was der Protest mit Binding und Stadtkultur zu tun hat.

Bierkrawalle in Frankfurt konnten Bierpreis deckeln

Bezahlbares Bier gehört in Frankfurt zu den Grundbedürfnissen

Der soziale Friede muss mit Steuergeldern gesichert werden

Übernahme der BINDING-Brauerei durch die Stadt erhält Frankfurter Kultur

Es ist das Ende für den Status „Großstadt“. Kennen Sie eine Großstadt in Deutschland ohne eine eigene Brauerei? Städte wie Hannover haben sogar mehrere Großbrauereien. Also mir ist das peinlich. Darum haben wir parlamentarisch versucht, die Stadt zur Rettung oder zum Einstieg bei Binding zu bewegen. Da das keinen Erfolg hatte, gibt es nun außerparlamentarischen Krawall.Naja, niemand hat Binding getrunken, weil es ein leckeres Bier ist. Die Menschen haben es gekauft, weil es ein mittelmäßiges und besonders lokales Bier ist, das hier auch zum Stadtbild gehört. Wie müssen wir uns künftig die Frankfurter Wasserhäuschen vorstellen? Kommt da jetzt Becks-Werbung dran? Wird da bald Heineken ausgeschenkt? Eine Stadt ohne eigene Brauerei hat einfach keine Stadtkultur.Das sehe ich nicht so. Wenn ein großer Konzern (die Radeberger Gruppe gehört ja zu Dr. Oetker), mit Tiefkühlpizza Gewinne macht und diese für die Querfinanzierung von günstigem Bier verwendet, bin ich dafür. Hauptsache, die Bierpreise bleiben stabil. Was passiert, wenn diese unermesslich steigen, haben wir ja vor 150 Jahren gesehen.Anlass für den Krawall war die Erhöhung des Bierpreises um 12,5 Prozent. Das Bier sollte nicht mehr einen Batzen kosten, was vier Kreuzern entsprach, sondern viereinhalb Kreuzer. Viele Arbeiter:innen konnten sich das nicht leisten und protestierten. Am 21. April eskalierte die Situation. Nach einem Volksfest an der Breiten Gasse zog eine Demonstration zu einer lokalen Brauerei an der Neuen Mainzer Straße, wo es Zusammenstöße mit Brauereibeschäftigten gab. Die Frankfurter Polizei war völlig überfordert und rief das preußische Militär. Das hat den Aufstand dann blutig niedergeschlagen. Zwanzig Menschen starben, darunter ein Kind.Wie damals, so gehört auch heute ein bezahlbares Bier zu den Grundbedürfnissen der Menschen. Es steht zu befürchten, dass mit dem Wegzug von Binding nur noch teure Craftbiere aus Frankfurt kommen. Ich möchte das weder trinken, noch möchte ich mir das leisten – das ist was, um Touristen abzuzocken.Also zum einen möchten wir der vielen Toten gedenken. Wir werden zunächst einen Kranz am Südbahnhof niederlegen und Bier trinken. Es ist für mich und viele meiner Mittrinker:innen unerhört, dass wir als Stadt 175 Jahre Paulskirche feiern, den größten revolutionären Akt dieser Stadt zwischen 1848 und 1918 aber komplett ignorieren. Das wird einer Demokratie nicht gerecht. Zumal der erste Frankfurter Bierkrawall siegreich war (die Preiserhöhung wurde zurückgenommen), das Paulskirchen-Parlament war nicht so durchschlagend erfolgreich. Die Stadtpolitik lässt hier die Chance liegen, ein Jubiläumsjahr für alle und nicht nur für Fans der Nationalversammlung zu veranstalten. Daher fordern wir auch ein Denkmal für die Bierkrawalle von 1873.Zum anderen gibt es dringenden Handlungsbedarf was BINDING angeht. Wir dürfen nicht vergessen, dass die Chefs von BINDING und Henninger damals für die Rücknahme der Bierpreiserhöhung verantwortlich waren. Jetzt können wir endlich etwas zurückgeben, und so werden wir vor die BINDING-Brauerei ziehen und von der Radeberger-Gruppe nicht weniger als die Vergesellschaftung der Braukessel fordern.Hier muss die Politik tätig werden. Wenn wir auf lange Sicht einen erneuten Bierkrawall mit Toten und vielen Verletzten verhindern wollen, muss der soziale Friede mit Steuergeld gesichert werden. Wenn Banken und Großkonzerne vom Staat gerettet werden können und es ja sogar eine Zeitlang staatlich gestützte Deckelungen der Spritpreise gab, muss auch eine steuerfinanzierte Bierpreisbremse machbar sein - der Sprit der einfachen Leute!Wir könnten mit der Übernahme der BINDING-Brauerei durch die Stadt zum einen Frankfurter Kultur bewahren und zum anderen dafür sorgen, dass wir ein günstiges Bier an die Wirtschaften dieser Stadt liefern können. Wieso betreibt die Stadt Frankfurt ein eigenes Weingut, das auch noch widerlichen Trinkessig erzeugt, statt wohlschmeckende Getränke? Dieses Jahr läuft der Pachtvertrag mit dem, nennen wir ihn „Winzer“, aus – wir könnten das Geld besser in eine Brauerei investieren. Ich möchte jedenfalls nicht, dass aus Binding Export ein Binding Import wird, und ich kann mir nicht vorstellen, dass das hier jemand trinken wird.INFO_________________________________________________________________Start der Krawalldemo ist der Diesterwegplatz, Freitag, um 18 Uhr. Mistgabeln und Fackeln und Bier nicht vergessen!Zur Person:Nico Wehnemann ist Vorsitzender der Die PARTEI Frankfurt, im Stadtparlament und veranstaltet jedes Jahr bundesweite Flunkyballmeisterschaften.