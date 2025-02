Nach der Wahl ist vor der Wahl

Nahverkehr in Frankfurt steht still

Verdi: Beschäftigte im öffentlichen Dienst streiken

Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten im öffentlichen Dienst zum Warnstreik aufgerufen. In Frankfurt stehen am Freitag deshalb die U- und Straßenbahnen still. Auch anderorts wird gestreikt.

Text: Sina Claßen / Foto: Symbolbild © Adobe Stock/penofoto.de