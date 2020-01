Polizei stoppt Raser an Taunusanlage

Vergangenes Wochenende, in der Nacht von Samstag auf Sonntag, stoppte die Polizei zwei Raser, die in Richtung Innenstadt unterwegs waren. Nun wird wegen des Verdachts des illegalen Straßenrennens gegen die 21- und 22-jährigen Fahrer ermittelt.

Die Polizei Frankfurt stoppte in der Nacht von Samstag auf Sonntag zwei Raser auf der Mainzer Landstraße und beendete damit vermutlich ein illegales Straßenrennen. Der entsprechende Hinweis kam kurz zuvor von einem Anrufer. Dieser meldete sich gegen ein Uhr bei der Polizei und berichtete von zwei Fahrzeugen im Bereich des Griesheim-Centers, die mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Innenstadt gefahren seien.



Eine Streife der Kontrolleinheit „Autoposer, Raser und Tuner“ entdeckte die zwei vom Anrufer beschriebenen Mercedes AMG in Höhe der Hafenstraße und nahm die Verfolgung auf. An der nächsten roten Ampel kamen die beiden Fahrzeuge nebeneinander zum Stehen. Nach Angaben der Polizei besprachen sich die beiden Fahrer durch ihre Fenster und ließen die Motoren aufheulen. „Was dann folgen sollte, gehört eigentlich auf die

Rennstrecke“ heißt es in dem Polizeibericht weiter. Als die Ampel von rot auf grün wechselte, beschleunigten die Fahrer ihre Autos auf über 100 km/h, sodass es der Streife kaum gelang, mitzuhalten.



In Höhe der Taunusanlage / Junghofstraße hielten die Beamten die beiden

Raser schließlich an. Am Steuer saßen ein 21- und 22-Jähriger. Beiden wurde der Führerschein entzogen, zudem wurden die Fahrzeuge sichergestellt. Die Ermittlungen wegen des Verdachts des illegalen Straßenrennens dauern an.