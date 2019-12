Ölteppich auf dem Main

Am gestrigen Montagmorgen wurde auf dem Main ein riesiger Ölteppich entdeckt. Ursache der fünf Kilometer langen Ölspur ist vermutlich ein technischer Defekt beim Tanken eines Restaurantschiffes in Offenbach.

Wir sind gerade auf dem Main im Einsatz. Im Bereich der Alten Brücke kam es zu einer Verschmutzung durch Kraftstoff auf dem Gewässer. Durch die Einsatzkräfte wird jetzt ein Ölschlengel ausgebracht. ^mb — Feuerwehr Frankfurt (@feuerwehrffm) December 16, 2019

Auf dem Main wurde am Montagmorgen eine riesige Ölspur entdeckt. Das Öl ist laut dem Hessischen Bereitschaftspolizeipräsidium bei der Betankung eines Restaurantschiffes in Offenbach in den Main gelangt. Ursache sei vermutlich ein technischer Defekt. Das ausgetretene Heizöl sei auf Höhe des Mainkilometers 42,5 ins Wasser gelangt und habe sich auf eine Länge von rund fünf Kilometern bis in den Bereich der Frankfurter Innenstadt ausgebreitet. Aufgrund der hohen Fließgeschwindigkeit und des derzeitigen Wasserstandes war es laut Bereitschaftspolizei nicht möglich, unmittelbar vor Ort Beseitigungsmaßnahmen zu treffen.Im Frankfurter Innenstadtgebiet und im Bereich der Schleuse konnten dann Maßnahmen ergriffen werden, um eine weitere Verbreitung zu unterbinden. Die Feuerwehr Frankfurt twitterte dazu: „Im Bereich der Alten Brücke kam es zu einer Verschmutzung durch Kraftstoff auf dem Gewässer. Durch die Einsatzkräfte wird jetzt ein Ölschlengel ausgebracht.“Bei einem Ölschlengel handelt es sich um einen Schlauch, der mit Granulat gefüllt ist, der das Öl vom Wasser aufsaugt. Damit konnte eine weitere Ausbreitung verhindert werden. Bis zum frühen Nachmittag hatte die Feuerwehr das Öl aufgesaugt. Die Ermittlungen der Wasserschutzpolizei zur ausgetretenen Menge und Ursache dauern an.