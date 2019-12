Raub auf Wettbüro

Ein unbekannter Mann hat heute Vormittag ein Wettbüro im Gallusviertel überfallen. Der Täter konnte mehrere hundert Euro erbeuten. Die Polizei sucht nun nach Zeuginnen und Zeugen, die den Mann gesehen haben.

Am heutigen Donnerstag hat ein unbekannter Täter gegen 10.40 Uhr ein Wettbüro in der Mainzer Landstraße überfallen. Nach Angaben der Polizei betrat der Täter die Geschäftsräume durch die Hintertür und bedrohte den alleine anwesenden Angestellten mit einer schwarzen Pistole. Der Täter flüchtete mit einer Beute von mehreren hundert Euro aus dem Wettbüro.



Der Täter wird wie folgt beschrieben: Etwa 170 cm groß, dünn, auffällig hellbraune Augen, akzentfreies Deutsch. Gekleidet war der Mann in Schwarz, die Kapuze seiner Jacke hatte er sich tief ins Gesicht gezogen und den Kragen aufgestellt.



Die Polizei bittet um Hinweise unter der 069-755 53111.