Mann zückt Waffe auf Autobahn

Am vergangenen Sonntagabend drohte ein Streit nach einem Stau auf der A 66 zu eskalieren. Nachdem sich zwei Fahrzeuge leicht berührten, bedrohte einer der beiden Autofahrer den anderen mit einer Waffe.

Ein 28-jähriger Autofahrer aus dem Raum Groß-Gerau zückte am Sonntagabend eine Waffe, um sie einem anderen Autofahrer zu zeigen. Die Autos der beiden hatten sich zuvor in Höhe einer Baustelle leicht berührt, wie die Polizei Frankfurt mitteilt. Nach wenigen Metern gerieten beide in ein Stauende, wo sie nebeneinander zum Stehen kamen. Der 28-Jährige soll daraufhin eine Waffe hervorgeholt und diese für den 60-Jährigen gut sichtbar

durch das Fenster vorgezeigt haben. Der Mann rief daraufhin die Polizei.



Die Beamt*innen nahmen den 28-Jährigen vorläufig fest. Bei der Durchsuchung des Fahrzeuges stellte sich heraus, dass es sich bei der Waffe um eine Schreckschusspistole handelte. Zudem fanden die Beamt*innen passende Munition und ein Elektroschockgerät. Der Mann muss sich nun wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz und wegen Bedrohung verantworten.