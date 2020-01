Stephan E. kündigt umfassende Aussage an

Stephan E., der Hauptbeschuldigte im Mordfall Walter Lübcke, hat für den heutigen Tag eine ausführliche Angabe zum Tathergang angekündigt. Sein erstes Geständnis hatte er nach kurzer Zeit zurückgezogen.

Der Hauptverdächtige im Mordfall Walter Lübcke, Stephan E., will am heutigen Mittwoch erneut aussagen. Dies hatte sein Verteidiger vergangenen Dienstag angekündigt. Sein Mandant habe ihn darum gebeten, die Öffentlichkeit im Anschluss über wesentliche Inhalte seiner Erklärung zu informieren. Der Anwalt kündigte dazu eine Pressekonferenz um 17 Uhr in Kassel an.



Stephan E. wird beschuldigt, den Kasseler CDU-Politiker Walter Lübcke am 2. Juni vergangenen Jahres mit einem Kopfschuss auf der Terrasse seines Hauses getötet zu haben. Nach seiner Festnahme hatte E. vorerst die Tat gestanden, kurz darauf jedoch das Geständnis zurückgezogen. Nun wolle er ausführliche Angaben zum Tathergang machen, erklärte sein Verteidiger am Dienstag. Unklar ist, ob E. weitere Personen nennen wird, die am Tathergang beteiligt waren. Momentan befinden sich zwei Männer aus E.s Umfeld in Untersuchungshaft. Bereits im November hatte E.s Verteidiger die Beteiligung eines zweiten Mannes angedeutet.