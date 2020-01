Webseite der Stadt Frankfurt: Relaunch erst im Februar

Für den heutigen Mittwoch war der Relaunch der Webseite der Stadt Frankfurt angekündigt, doch dieser verschiebt sich nun um etwa vier Wochen. Grund dafür seien fehlende Inhalte verschiedener Ämter.

Der für heute angekündigte Relaunch der Webseite der Stadt Frankfurt verschiebt sich. Das bestätigte Günter Murr, Sprecher von IT-Dezernent Jan Schneider (CDU), dem JOURNAL FRANKFURT. Grund dafür seien fehlende Inhalte, die von den Ämtern noch nicht in die neue Webseite eingepflegt wurden. Geplant ist der Neustart nun für Mitte Februar, ein genaues Datum konnte Murr allerdings noch nicht nennen.



Die neue Seite soll vor allem übersichtlicher werden. Man habe sich von der ämterzentrierten Betrachtungsweise losgelöst und für die neue Seite eine themenorientierte Gestaltung vorgesehen. „Damit können die Bürgerinnen und Bürger die für sie relevanten Themen schneller finden“, erklärte Murr. Auch das Design der Webseite werde an die heutige Zeit angepasst. Zudem soll es ein Responsive Webdesign geben, mit dem sich Webseiten automatisch an Mobilgeräte anpassen.



Durch die Verzögerung seien keine weiteren Kosten entstanden, sagte Murr. Insgesamt belaufen sich die Kosten für den Relaunch auf 1,4 Millionen Euro. IT-Dezernent Schneider hatte den Relaunch bereits im Jahr 2016 angekündigt.