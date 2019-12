Brotverkauf für den guten Zweck

Am Samstag, den 21. Dezember geht das jährlich stattfindende Charity-Event „Weihnachtsbäckerei“ im Nordend in die fünfte Runde. An diesem Tag verkaufen nicht die Angestellten Backwaren, sondern Prominente. Der Erlös wird gespendet.

Kurz vor dem Fest der Nächstenliebe gibt es erfreuliche Neuigkeiten: In der Frankfurter Fiale der Bio-Bäckerei Zeit für Brot wird am morgigen Samstag von 14.30 Uhr bis 16. 30 Uhr Brot für den guten Zweck verkauft. Initiator des Charity-Events ist Kerry Reddington; wie jedes Jahr ist auch Radiomoderator und DJ Felix Moese mit dabei. Zudem haben die Frankfurter Influencer Chancy Dakota und Tom Twers ihr Kommen zugesagt, um hinter der Theke zu stehen und Backwaren zu verkaufen.



Der gesammelte Erlös geht in diesem Jahr an zwei Empfänger: Zum einen werden die Einnahmen dem ASB Landesverband Hessen e.V. zukommen, der mit dem „Wünschewagen“ schwerstkranken Kindern in ihrer letzten Lebensphase Herzenswünsche erfüllt. Zum anderen wird die Reit-AG der Meisterschule Sindlingen, wo Schülerinnen und Schülern den respektvollen und verantwortungsbewussten Umgang mit Pferden erlernen, unterstützt. Durch die Aktion konnten im vergangenen Jahr 2800 Euro für den guten Zweck gesammelt werden.