DJ-Sets auf Europas längster Rolltreppe

Nachdem der Big City Beats World Club Dome in der Commerzbank-Arena abgesagt werden musste, haben die Veranstalter alternativ regelmäßig Livestreams organisiert. Die finale Version wird sowohl auf der Dachterrasse als auch auf der Rolltreppe des Myzeil stattfinden.

Eigentlich hätte vom 5. bis zum 7. Juni die „Las Vegas Edition“ des Big City Beats World Club Dome in der Commerzbank-Arena stattfinden sollen. Doch coronabedingt musste die Veranstaltung, zu der rund 25 000 Besucherinnen und Besucher erwartet wurden, abgesagt werden. Alternativ haben die Veranstalter bereits mehrere Livestreams organisiert. Am Samstag, den 4. Juli, soll nun die finale „Rooftop-Session“ im Einkaufszentrum Myzeil stattfinden. Der 42 Meter langen Rolltreppe, die als die längste in Europa gilt, soll dabei eine besondere Rolle zukommen.Die sogenannte Escalator Edition wird am Samstag um 18 Uhr zunächst per Livestream von der Dachterrasse des Einkaufszentrums starten. Ab 22 Uhr soll es mit der „Escalator Premiere“ im Innenraum weitergehen. Dann werden die DJs auf der 42 Meter langen Rolltreppe des Einkaufszentrums stehen, ausgewählte Gäste könnten von den einzelnen Stockwerken aus zuhören und zusehen. „Wir bauen mit der Escalator Edition quasi einen Club mit fünf Floors, der eine Höhe von rund 30 Metern hat, und mit einem DJ, der während seiner Show zu den einzelnen Areas transportiert wird – das gab es weltweit noch nie”, sagte Bernd Breiter, Gründer von Big City Beats.Die Anzahl der Gäste ist aufgrund der geltenden Hygiene- und Abstandsregelungen beschränkt, im Vorverkauf und an der Abendkasse werden keine Tickets erhältlich sein. Für Interessierte gibt es jedoch die Möglichkeit, sich vorab online ein Ticket zu reservieren . Während der Veranstaltung herrscht strikte Maskenpflicht, darüber hinaus wird es laut den Veranstaltern abgesteckte Bereiche geben, die die geforderten Abstände kennzeichneten.