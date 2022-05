Tanzen auf dem Main

Dieses Jahr wird der Sommer in Frankfurt bereits am 21. Mai eingeläutet: Beim Skyline Summer Cruise schippert die Primus Line bei Sonnenuntergang über den Main und es wird zu den besten Sounds der vergangenen Jahre sowie aktuellen Hits getanzt.

Auf dem Main in Richtung Sonnenuntergang tanzen – das geht am Samstag, den 21. Mai, beim Skyline Summer Cruise. An der Anlegestelle der Primus Line am Eisernen Steg beginnt das Boarding um 19.30 Uhr, los geht die Fahrt um 20.15 Uhr. Dann heißt es bis Mitternacht zu den besten Sounds der vergangenen Jahre und aktuellen Hits der Skyline entgegen tanzen.Präsentiert wird Skyline Summer Cruise von 30PLUS, der Eintritt ist damit erst ab 27 Jahren möglich. Tickets gibt es online für 34 Euro . Wer gemeinsam mit drei weiteren Freunden feiern will, kann das „Package für 4“ der Frankfurter Stadtevents buchen. Darin enthalten sind, neben vier Tickets mit reservierten Plätzen auf dem Mittel- oder Unterdeck, eine Flasche Spirituose inklusive Mischgetränken oder eine Flasche Champagner. Das Ganze kostet 169 Euro und kann über die Webseite der Frankfurter Stadtevents gebucht werden.