Die Berliner Nacht kommt zurück

Für eine Nacht fließt die Spree in den Main: Die Traditions-Party „Berliner Nacht“ kehrt nach vier Jahren Pause zurück in die Stadt und bringt am kommenden Freitag das feiernde Publikum im Fortuna Irgendwo zum Tanzen.

Die sogenannten „Berliner Naechte“ beglücken das Tanzhaus West regelmäßig einmal im Monat – die „Berliner Nacht“ hingegen ist ein selteneres Erlebnis. Nach vier Jahren Pause kehrt zweitere Veranstaltung am kommenden Freitag zurück in die Stadt und bespielt diesmal das Fortuna Irgendwo im Ostend. „Ins Fortuna Irgendwo passt unsere Berliner Nacht perfekt rein“, sagt Daniel Tobias Etzel von der Agentur WAOH, der die Partyreihe vor mehr als zehn Jahren begonnen hat, immer in wechselnden Locations.



Verschiedene Deep House-Sounds und Downtempo werden bei der Party den Ton angeben, denn das sind die Musikrichtungen, in denen die beiden Berliner DJanes Caleesi und Sarah Kreis zuhause sind. Neben den beiden Berlinerinnen wird das Line-up auch von Lokalmatador Sam Aroha angeführt. Los geht die Party um 22 Uhr. Tickets gibt es für 15 Euro an der Abendkasse und für 13,50 Euro online im Vorverkauf.