World Club Dome findet als Livestream statt

Big City Beats World Club Dome kann dieses Jahr nicht wie gewohnt mit 25 000 Besucherinnen und Besuchern in der Commerzbank-Arena stattfinden. Doch die Veranstalter haben sich mit Livestreams und einem Drive-in in Mannheim eine Alternative überlegt.

Vom 5. bis zum 7. Juni sollte in diesem Jahr die Las Vegas Edition des Big City Beats World Club Dome in der Commerzbank-Arena stattfinden. Aufgrund der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie musste aber auch diese Großveranstaltung, zu der 25 000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer erwartet wurden, abgesagt werden. Damit der World Club Dome nicht vollständig ausfallen muss, haben die Veranstalter umgesattelt und lassen viele DJ-Sets als Livestream im Internet stattfinden.Am Freitag, dem 5. Juni, findet die Record-Release-Party für die „Big City Beats World Club Dome Vol. 32“ statt, die ab 18 Uhr als Livestream auf der Webseite des World Club Dome zu sehen, und ab 20 Uhr auf dem Partner-Radiosender You Fm zu hören sein wird. Am Samstag folgt dann ab 12 Uhr ein Livestream mit Sets von weltweit bekannten DJs, später am Abend vom DJ-Duo „Gestört aber geil“ und dem Stuttgarter „Le Shuuk“ sowie Show-Elementen in Form von Lasern und Pyrotechnik. An diesem Abend werden außerdem weitere Headliner für die Winter Edition des Festivals Anfang Januar 2021 in Düsseldorf angekündigt.Auf dem Parkplatz der Mannheimer Mainmarkthallen werden die einzelnen Sets zudem für einen Drive-in zur Verfügung gestellt, an dem bis zu 600 Autos mit rund 1 000 Gästen teilnehmen können. Die Registrierung ist bereits beendet, der Vorverkauf soll laut Veranstalter in Kürze beginnen. Als Livestream aus dem Stadionbad erwarten die Zuschauerinnen und Zuschauer am Sonntag die „World Club Dome Pool Sessions“ ebenfalls ab 12 Uhr. Ab 18 Uhr beginnt dann die „virtuelle Mainstage“, die ebenfalls mit Feuerwerk und bekannten DJs stattfindet.