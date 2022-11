Neues Partyformat führt ins Filmmuseum

Das DFF veranstaltet am kommenden Freitag die erste Party in seinem neuen Format „DuDu“. Besuchende können Live-Musik hören, tanzen und Drinks vom Café Studio DFF genießen. Den Partyaufenthalt kann man mit einem Besuch der Ausstellung „Im Tiefenrausch“ verbinden.

Das Deutsche Filminstitut und Filmmuseum (DFF) lädt am kommenden Freitag gemeinsam mit dem Café Studio DFF zu einer Party ein. Dabei handelt es sich um die erste Veranstaltung des neuen Partyformats mit dem Titel „DuDu“. Ab 18 Uhr können Besuchende vorbeikommen und tanzen. Es gibt Musik vom Trio Lorenzo Dolce und Friends. Die Drinks serviert das Studio DFF. Im weiteren Verlauf des Abends legen Julian Smith und Chineegro abwechselnd auf.Tickets für die Party gibt es online für acht Euro und an der Abendkasse für zehn Euro. Auch die Sonderausstellung des DFF „Im Tiefenrausch“ hat am kommenden Freitag bis 20 Uhr geöffnet. Tickets dafür gibt es ebenfalls online