Klimazonen hören, sehen und fühlen

In der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst findet am Sonntag die „Earth Night“ statt. Die Studentinnen und Studenten der Hochschule widmen sich dabei den Klimazonen und dem Klimawandel mit Musik, Schauspiel und Tanz.

Am Sonntag findet in der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst (HfMDK) die sogenannte „Earth Night“ statt. Dabei bespielen die Studierenden die Klimazonen der Erde in vier unterschiedlich gestalteten Räumen: Musik, Theater und Tanz treffen auf tropisch, subtropisch, gemäßigt und subpolar/polar. In den Performances der Studierenden würden, so die HfMDK, übergreifend der Klimawandel und seine Auswirkungen auf die Klimazonen künstlerisch verarbeitet.



Parallel dazu bieten verschiedene Umweltorganisationen im Foyer der Hochschule Informationen zu den Themen Nachhaltigkeit und Klimaschutz an. Die „Earth Night“ folgt thematisch der Initiative „McEarth“, welche bereits vor drei Jahren in der HfMDK stattfand. Hinter der „Earth Night“ steht das Green Office der Hochschule, das neben Veranstaltungen auch Veränderungsvorschläge zu den Themen Umwelt und Nachhaltigkeit an der Bildungsstätte vorbringt.



>> „Earth Night“ in der HfMDK, Eschersheimer Landstraße 29. Die Veranstaltung startet um 19 Uhr, Einlass ist 30 Minuten vorher. Der Eintritt ist frei.