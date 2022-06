Mainkai wird ab Mitte Juli für Autos gesperrt

Der Mainkai soll bis Anfang September für Autos gesperrt werden. Wegen der Eurobike soll die Sperrung zwei Wochen früher als ursprünglich geplant erfolgen. Kritik kommt vonseiten der CDU-Fraktion.

Der Mainkai soll zwei Wochen früher als ursprünglich geplant für Autos gesperrt werden. Anlässlich der Eurobike wird der gesamte Bereich zwischen Untermainbrücke und Alter Brücke bereits vom 11. Juli und bis zum 17. Juli gesperrt. Die von der Koalition festgelegte ursprüngliche Sperrung beginnt am 25. Juli an und endet am 4. September. In der Woche zwischen dem 17. Juli und dem 25. Juli soll der Mainkai aber ebenfalls gesperrt bleiben.



Autos werden im Zeitraum der Mainkai-Sperrung Umwege fahren müssen. Ein Konzept für die Verkehrsführung während der Sperrung will Möbilitätsdezernent Stefan Majer (Bündnis 90/Die Grünen) am Montag im Mobilitätsausschuss des Römers vorstellen. Dieser ist für alle Bürgerinnen und Bürger öffentlich zugänglich.



Kritik an der Mainkai-Sperrung äußert die CDU-Fraktion. „Die letzte Sperrung des Mainkais für den Autoverkehr in den Jahren 2019 und 2020 hat durch erhebliche Verkehrsverlagerungen den innerstädtischen Gesamtverkehr massiv belastet. Gerade in Sachsenhausen kam es zu unzumutbaren, chaotischen Zuständen durch zusätzliche Verkehrsmengen, die die Lebensqualität der Menschen deutliche verschlechtert haben. Das darf sich nicht wiederholen!“, so Frank Nagel, verkehrspolitischer Sprecher der CDU-Fraktion. Dieser fordert den Magistrat dazu auf, den Mainkai nicht ohne ein „umfassendes und schlüssiges“ Umleitungskonzept für den Autoverkehr zu sperren.