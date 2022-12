Straßenbahnen müssen umgeleitet werden

Mehrere Straßenbahn-Linien in Sachsenhausen müssen wegen eines Wasserrohrbruchs in der kommenden Woche umgeleitet werden. Betroffen sind die Linien 15, 16 und 18. Die Linie 14 entfällt komplett.

Wegen eines Wasserrohrbruchs in der Hedderichstraße müssen mehrere Straßenbahnen ab dem kommenden Montag, 5. Dezember, etwa 2 Uhr, bis Freitag, 9. Dezember, etwa 3 Uhr, umgeleitet werden. Einen Schienenersatzverkehr mit Bussen soll es nicht geben.



Betroffen von der Umleitung sind die Linien 14, 15, 16 und 18. Die Linie 15 fährt vom Haardtwaldplatz kommend bis zur Schwanthalerstraße auf dem regulären Linienweg und dann über Schweizer Straße und Stresemannallee zu Louisa Bahnhof und zurück. Die Linie 16 fährt zwischen Hauptbahnhof und Lokalbahnhof nicht über Sachsenhausen, sondern durch die Altstadt, also über Willy-Brandt-Platz und Börneplatz. Von dort bis zum Lokalbahnhof ersetzt sie die Linie 18. Die Linie 18 wiederum fährt vom Gravensteiner Platz kommend bis zur Haltestelle Börneplatz/Stoltzestraße regulär, dann über Battonnstraße, Hanauer Landstraße und Zobelstraße zum Zoo. Jeder zweite Zug fährt von hier wieder zurück nach Preungesheim. Die anderen Bahnen fahren als Ersatz für den Pendelverkehr der Linie 14 – die Linie 15 nachmittags nicht bis Stadtgrenze – zum Ernst-May-Platz. Die Linie 14 entfällt komplett.



Als Alternativen gibt die Verkehrsgesellschaft Frankfurt (VGF) zum einen zwischen Südbahnhof und Lokalbahnhof einen Umstieg auf die S3 und S4 an, zwischen Lokalbahnhof und Offenbach Stadtgrenze sowie zwischen Lokalbahnhof und Börneplatz/Stoltzestraße biete sich der Umstieg auf die Linie 16 an. Wer zwischen Stresemannallee, Südbahnhof/Schweizer Straße und Louisa unterwegs ist, kann die umgeleitete Linie 15 nutzen. Zwischen Hauptbahnhof und Stresemannallee/Gartenstraße sind die Straßenbahnlinien 12, 17 und 21 im Einsatz.