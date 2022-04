Theatertunnel wird nachts voll gesperrt

Die halbjährliche Tunnelreinigung steht an und auch der zweispurige Theatertunnel soll nun gereinigt, gewartet und repariert werden. Von Montag bis Freitag wird er nachts voll gesperrt, am Mittwoch bleibt er auch tagsüber zu.

Von Montag, 25. April, bis Freitag, 29. April, wird der Theatertunnel nachts voll gesperrt. Grund dafür sind Reinigungs- und Wartungsarbeiten, die in der zweispurigen Tunnelanlage durchgeführt werden. Tagsüber kann der Tunnel zwischen 7 Uhr morgens und 21 Uhr abends befahren werden, am Mittwoch, dem 27. April, bleibt er auch tagsüber zu. Grund dafür ist eine Reparatur des Fahrbahnbelags, die am Mittwoch durchgeführt werden soll. Dafür werde man die Fahrbahn fräsen und mit frischem Asphalt begießen, heißt es in einer Mitteilung der Stadt.



Die Tunnelanlagen werden halbjährlich vonseiten der Stadt gereinigt und gewartet, um die Funktionalität sowie Verkehrssicherheit aufrechtzuerhalten, so die Stadt. Die Auswirkungen auf den Straßenverkehr wolle man dabei möglichst gering halten. Es wird empfohlen, die Vollsperrung von der Berliner Straße in Richtung Gutleutstraße über die Weißfrauenstraße, die Neue Mainzer Straße, über Taunustor und die Gallusanlage zu umfahren. In Gegenrichtung könne man den Theatertunnel über die Hofstraße, die Neue Mainzer Straße sowie über die Weißfrauenstraße umfahren. Weitere Verkehrinformationen können online eingesehen werden.