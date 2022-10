Kettenhofweg wird zur Fahrradstraße

Am Montag starten im Kettenhofweg die ersten Umbaumaßnahmen auf dem Weg zur Fahrradstraße. Zwischen Bockenheimer Landstraße und Mendelssohnstraße sollen künftig auch Fußgänger mehr Platz haben. Für den Umbau ist der Abschnitt in den kommenden zwei Wochen voll gesperrt.

Der Kettenhofweg im Frankfurter Westend soll zur Fahrradstraße werden. Am kommenden Montag beginnen die Arbeiten in einem ersten Abschnitt zwischen Bockenheimer Landstraße und Mendelssohnstraße; bis Juni 2023 sollen dann die weiteren Abschnitte folgen. Grundlage für den Umbau ist der Beschluss zur „Fahrradstadt Frankfurt“ von 2019, wonach die Stadt mehrere Nebenstraßen zu fahrradfreundlichen Straßen umbauen will. Nach dem Oederweg und dem Grüneburgweg ist der Kettenhofweg die dritte Straße, die nun umgestaltet wird.„Mit der Umgestaltung des Kettenhofwegs nehmen wir ein weiteres Projekt in Angriff, das hohe Priorität hat. Die Bedürfnisse des Fuß- und Radverkehrs stehen im Fokus der Planung“, erklärt Mobilitätsdezernent Stefan Majer (Bündnis 90/Die Grünen). Nach der Sanierung der Straßendecke soll es deshalb neue Markierungen, Piktogramme und Verkehrszeichen für Radfahrende geben. Zudem werden laut Stadt Fahrradbügel aufgestellt und Kreuzungsbereiche sicherer gestaltet. Markierte Sicherheitsstreifen sollen sogenannte Dooring-Unfälle verhindern. Erst Ende August war eine Radfahrerin gestorben , nachdem ein Autofahrer an der Taunusanlage seine Tür in Richtung Fahrradstreifen öffnete und die 60-Jährige deshalb mit der Tür kollidierte.Neben mehr Sicherheit und Platz für den Fahrradverkehr, sollen auch Fußgängerinnen und Fußgänger von der Umgestaltung des Kettenhofwegs profitieren. So soll künftig mehr Platz auf den Gehwegen sein und die Straße besser überquert werden können. Für die geplanten Maßnahmen müssen auch die Parkflächen im Kettenhofweg neu geordnet werden. Laut Stadt fallen dabei 95 der bisher 177 vorhandenen Parkplätze weg. Zudem führt die Stadt in der Nebenstraße das bewirtschaftete Bewohnerparken ein.Alle Maßnahmen, die in den kommenden Wochen umgesetzt werden, seien zunächst provisorisch, erklärt die Stadt. Nach der Umgestaltung soll der Verkehrsverhalten in der Straße analysiert werden, mit Interviews und einer Onlinebefragung will die Stadt gemeinsam mit der Frankfurt UAS herausfinden, wie groß die Akzeptanz der neuen Fahrradstraße unter den Bürgerinnen und Bürgern ist. Kosten soll der Umbau insgesamt 52 000 Euro, dazu kommen laut Stadt noch 100 000 Euro für die vorherige Sanierung der Straßendecke. Die Arbeiten im ersten Abschnitt zwischen Bockenheimer Landstraße und Mendelssohnstraße werden voraussichtlich bis zum 29. Oktober dauern. In dieser Zeit ist der Kettenhofweg dort, außer für den Fußverkehr, voll gesperrt.